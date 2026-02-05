Реал Сосиедад и Атлетик Билбао продължават към полуфиналите за Купата на Краля

Отборите на Реал Сосиедад и Атлетик Билбао си се класираха за полуфиналите в турнира за Купата на Краля. Двата тима спечелиха при гостуванията си на четвъртфиналите.

Сосиедад спечели с 3:2 при визитата си на Алавес след голове на нападателите Гонсало Гедеш и Ори Оскарсон в 76-ата и 80-ата минута, с които резултатът бе обърнат от 1:2 до 3:2.

Преди това Алавес поведе на два пъти - чрез Абдеррахман Ребах в откриващите минути на двубоя и чрез Тони Мартинес от дузпа в 29-ата минута, а между двете попадения точен за гостите бе Микел Оярсабал.

При 2:1 Мартинес имаше възможност да предреши изхода на срещата, но го остави отворен, след като пропусна дузпа.

В другия четвъртфинален мач от програмата в сряда вечер Атлетик Билбао стигна до успеха с 2:1 при визитата си на Валенсия с гол в шестата минута на добавеното време.

В герой за баските се превърна Иняки Уилямс, който вкара с удар от въздуха с десния крак след центриране на брат му Нико Уилямс.

Преди това Атлетик бе повел в 26-ата минута след автогол на Умар Садик, но нигерийският нападател се реваншира шест девет минути след това, вкарвайки за 1:1.

Реал Сосиедад и Атлетик Билбао се присъединяват към Барселона в полуфиналите, а последният участник в тях ще стане ясен тази вечер след изиграването на двубоя между Бетис и Алтетико Мадрид.