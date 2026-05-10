Реал Сосиедад и Бетис си отбелязаха по два гола в среща от 35-ия кръг на Ла Лига

Отборите на Реал Сосиедад и Бетис Севиля завършиха 2:2 в среща от 35-ия кръг на испанската Ла Лига.

Гостите от Севиля започнаха по-силно мача, като в 39-ата минута Антони откри резултата. Още в 47-ата минута Абде Езалзули направи 2:0 за Бетис, като тимът вече усещаше спечелването на три точки от двубоя. Това чувство се засили и в 63-ата минута, когато попадение на Йон Горочатеги от домакините бе отменено заради положение на засада. Ори Оскарсон все пак намали за тима от Сан Себастиан в 79-ата минута, а в първата минута от добавеното време на мача местният любимец Микел Оярсабал изравни от дузпа - 2:2. В шестата минута на добавеното време Айтор Руибал от Бетис бе изгонен от терена за втори жълт картон.

Бетис запазва петото си място в класирането, осигуряващо квота в Шампионската лига с 54 точки, но вече има само 4 повече от шестия Селта Виго, наложил се над Атлетико Мадрид. Реал Сосиедад е на осма позиция с 44 точки, като все още има отлични възможности да играе в Лига Европа през следващия сезон.