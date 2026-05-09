Селта излъга Атлетико Мадрид

Селта Виго записа втори преден успех в Ла лига и съхрани надежди за място в Европа през следващия сезон. Тимът стигна до победата при гостуването на Атлетико Мадрид с 1:0 в мач от 35-ия кръг.

Галисицийте сложиха край на серия от три поредни загуби като гост, събират 50 точски и се нареждат на 6-о място, само на три точки от 5-ия Бетис, който заема последната квота за най-комерсиалния турнир в света. Домакините от Атлетико пък инкасираха трета загуба в последните пет мача и с 63 точки са на 4-ата позиция, на цели 5 от 3-ия Виляреал.

Единственото попадение в срещата отбеляза ветеранът Борха Иглесиас в 62-ата минута, който вкара с красив прехвърлящ удар с първия удар на тима си за второто полувреме в очертанията на вратата. Основната заслуга е на Вилиот Сведберг, който с един финт и движени елиминира петима бранители на Атлетико (Мадрид).

Мачът не даде никакви сигнали, че ще завърши така в първите минути, тъй като Атлетико овладя средата на терена и започна да атакува при всяка възможност. Адемола Лукман изпусна веднъж, а в 12-ата минута Алекс Баена удари гредата. В края на полувремето пък Антоан Гризман отправи първия си удар в мача.

В началото на втората част Александър Сьорлот можеше да се разпише, но пропусна. След гора на Борха Иглесиас дойдоха минутите на вратаря Йонуц Раду, който се превърна в истински играч на мача, след като до края на срещата направи поне четири сериозни спасявания.