ИЗВЕСТИЯ

АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

Редовно заседание и блицконтрол в днешната програма на депутатите

Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Премиерът и заместник министър-председателите ще отговарят на актуални устни въпроси

Блицконтрол и редовен парламентарен контрол са в днешната програма за работа на депутатите.

Според правилника за работа на Народното събрание в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и заместник министър-председателите отговарят на актуални устни въпроси, които се отнасят до общата политика на правителството, зададени от народни представители на самото заседание. Отправените въпроси не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни.

В редовния парламентарен контрол ще участват вицепремиерът в оставка Гроздан Караджов, както и министърът на регионалното развитие в оставка Иван Иванов.

Курс към избори - реакции от кулоарите
Курс към избори - реакции от кулоарите
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем процеса за честни и прозрачни избори АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем процеса за честни и прозрачни избори
Чете се за: 01:42 мин.
Росен Желязков: Трябва бързо да се отива на избори Росен Желязков: Трябва бързо да се отива на избори
Чете се за: 01:00 мин.
Томислав Дончев: Изборната технология не трябва да подменя политическите идеи и да е състезание преди избори Томислав Дончев: Изборната технология не трябва да подменя политическите идеи и да е състезание преди избори
Чете се за: 01:17 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Третият мандат: Президентът Румен Радев го връчва на АПС Третият мандат: Президентът Румен Радев го връчва на АПС
Чете се за: 00:52 мин.

АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем процеса за честни и прозрачни избори
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем процеса за...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Три жени загинаха при пожар в София Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Курс към избори - реакции от кулоарите Курс към избори - реакции от кулоарите
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Очаква се да повдигнат обвинение срещу сина на Атанас Бобоков за...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Нобелова награда за мир като подарък - Мария Корина Мачадо даде...
Чете се за: 04:45 мин.
Латинска Америка
