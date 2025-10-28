БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на...
Чете се за: 00:45 мин.
Израел нанесе въздушни удари в Газа
Чете се за: 01:12 мин.
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 03:40 мин.
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко...
Чете се за: 02:10 мин.
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

"Референдум": Как ще повлияят на България санкциите срещу "Лукойл"?

Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Очакванията на обществото и на експертите

47% от българите очакват поскъпване на горивата след наложените санкции от САЩ към "Лукойл". Това показват отговорите от социологическо допитване на "Галъп", проведено за предаването "Референдум".

Според 32% от анкетираните ситуацията ще повлияе негативно върху икономиката, а 13% смятат, че ще се отрази негатимно на доставките на горива.

Мнозинството от участниците в допитването - 77% не смятат, че България е подготвена да се справи, ако санкциите срещу руския петролен гигант продължат по-дълго.

72% от анкетираните не смятат и че санкциите са способни да спрат войната в Украйна. 20% са на обратното мнение.

Какво очакват хората и какво прогнозират експертите - в студиото дискутираха Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация, бившият заместник-министър на енергетиката Явор Куюмджиев, финансовите анализатори Димитър Георгиев и Юлиян Войнов и доц. Светла Бонева – декан на факултет "Международна икономика и политика" - УНСС.

Гледайте "Референдум" тук

#"Лукойл" #санкции #"Референдум"

Деца с увредено зрение тренират на студено: Концертната зала на училище "Луи Брайл" се нуждае от спешен ремонт
Деца с увредено зрение тренират на студено: Концертната зала на училище "Луи Брайл" се нуждае от спешен ремонт
"Моите въпроси за €": Къде можем да се информираме за еврото, за да се предпазим от измами? "Моите въпроси за €": Къде можем да се информираме за еврото, за да се предпазим от измами?
Чете се за: 01:35 мин.
Румен Радев: България трябва да има много по-активна политика от страна на министерствата за привличане на инвестиции Румен Радев: България трябва да има много по-активна политика от страна на министерствата за привличане на инвестиции
Чете се за: 02:57 мин.
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента 200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
Чете се за: 01:12 мин.
Сметките за парното: Кога ще е готова новата формула за дялово разпределение? Сметките за парното: Кога ще е готова новата формула за дялово разпределение?
Чете се за: 03:07 мин.
Заводът за боеприпаси по проекта с "Райнметал" ще осигури над 1000 нови работни места Заводът за боеприпаси по проекта с "Райнметал" ще осигури над 1000 нови работни места
Чете се за: 06:52 мин.

Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
Израел нанесе въздушни удари в Газа Израел нанесе въздушни удари в Газа
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда? Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
"Референдум": Как ще повлияят на България санкциите срещу "Лукойл"? "Референдум": Как ще повлияят на България санкциите срещу "Лукойл"?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Двама задържани при акция на ГДБОП в Агенция "Митници" в...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Заводът за боеприпаси по проекта с "Райнметал" ще осигури...
Чете се за: 06:52 мин.
У нас
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 03:40 мин.
Сигурност и правосъдие
"Доверените партньори" на САЩ: Тръмп подписа с Япония...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
