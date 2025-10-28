"Референдум": Как ще повлияят на България санкциите срещу "Лукойл"?

47% от българите очакват поскъпване на горивата след наложените санкции от САЩ към "Лукойл". Това показват отговорите от социологическо допитване на "Галъп", проведено за предаването "Референдум".

Според 32% от анкетираните ситуацията ще повлияе негативно върху икономиката, а 13% смятат, че ще се отрази негатимно на доставките на горива.

Мнозинството от участниците в допитването - 77% не смятат, че България е подготвена да се справи, ако санкциите срещу руския петролен гигант продължат по-дълго.

72% от анкетираните не смятат и че санкциите са способни да спрат войната в Украйна. 20% са на обратното мнение.

Какво очакват хората и какво прогнозират експертите - в студиото дискутираха Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация, бившият заместник-министър на енергетиката Явор Куюмджиев, финансовите анализатори Димитър Георгиев и Юлиян Войнов и доц. Светла Бонева – декан на факултет "Международна икономика и политика" - УНСС.

