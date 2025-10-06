БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Активираха системата BG-ALERT в Елените
Чете се за: 01:00 мин.
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не...
Чете се за: 05:50 мин.
Оранжев код за опасно време днес, червен - за...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рейнджърс уволни треньора си Ръсел Мартин

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

За шотландския клуб предстои среща с Лудогорец в Лига Европа.

ръсел мартин напуска англия посока шотландия
Снимка: БТА
Слушай новината

Глазгоу Рейнджърс уволни мениджъра на отбора Ръсел Мартин и неговия щаб, като причината е, че “резултатите не отговарят на очакванията”.

Англичанинът води шотландския гранд в 17 мача, като от началото на сезона има само една победа. След вчерашното равенство с Фолкърк (1:1) полиция ескортира Мартин от стадиона, за да го предпази от гнева на феновете на Рейнджърс. Отборът в момента е на осмо място, като изостава на 11 точки от лидера Хартс.

Легендата на Ливърпул Стивън Джерард е фаворит да се завърне на “Айброкс”. Бившият халф пое Рейнджърс през лятото на 2018-а и прекара три години в клуба, като спечели и титлата през сезон 2020/21. Той напусна през ноември 2021-ва, за да поеме Астън Вила.

Свързани статии:

Нотингам Форест и Рейнджърс допуснаха поражения в Лига Европа
Нотингам Форест и Рейнджърс допуснаха поражения в Лига Европа
Тежка вечер за отборите от Острова.
Чете се за: 02:20 мин.
#Ръсел Мартин #Рейнджърс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"
1
Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"
Ограничават достъпа до Елените
2
Ограничават достъпа до Елените
Човек загина след инцидент на автомобилно състезание край Варна
3
Човек загина след инцидент на автомобилно състезание край Варна
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
4
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
5
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
6
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
6
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...

Още от: Футбол

Станислав Тодоров: Аудиозаписът от Левски - Лудогорец не е излязъл от съдийската комисия
Станислав Тодоров: Аудиозаписът от Левски - Лудогорец не е излязъл от съдийската комисия
Нулево равенство беляза дербито на Португалия между Порто и Бенфика Нулево равенство беляза дербито на Португалия между Порто и Бенфика
Чете се за: 01:15 мин.
Козмин Моци: Още първото полувреме трябваше да бъдем с човек повече Козмин Моци: Още първото полувреме трябваше да бъдем с човек повече
Чете се за: 02:02 мин.
Христо Стоичков поздрави Любомир Ганев по случай 60-ия му рожден ден Христо Стоичков поздрави Любомир Ганев по случай 60-ия му рожден ден
Чете се за: 01:10 мин.
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Гол на Етан Мбапе донесе точка на Лил в домакинството на ПСЖ Гол на Етан Мбапе донесе точка на Лил в домакинството на ПСЖ
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не са си свършили работата Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не са си свършили работата
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила "Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Часове след като обяви състава на кабинета си: Френският премиер Себастиен Льокорню подаде оставка Часове след като обяви състава на кабинета си: Френският премиер Себастиен Льокорню подаде оставка
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Над 300 000 души са засегнати от кризата с боклука в София
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Спортният директор на трагичното рали във Варна: "Не знам как...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Интригата тази година - ще грабне ли Тръмп Нобел за мир?
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ