Нотингам Форест и Рейнджърс допуснаха поражения в Лига Европа

от БНТ
Тежка вечер за отборите от Острова.

Нотингам Форест Мидтиланд
Снимка: БТА
Слушай новината

Нотингам Форест претърпя домакинско поражение с 2:3 от Мидтиланд в мач от втория кръг на основната фаза на Лига Европа.

Първите три гола в мача паднаха в рамките на шест минути в средата на първата част. Усмане Диао даде аванс на датчаните в 18-ата минута, четири след това Дан Ндойе изравни за Нотингам, но в ответната атака Мадс Бек Сьоренсен върна преднината на гостите.

В 88-мата минута Мидтиланд подпечата успеха си с гол на Валдемар Бисков, а в продължението Крис Ууд реализира от дузпа, с което само направи поражението на Нотингам по-почетно.

Шотландският гранд Рейнджърс пък допусна втора поредна загуба в Лига Европа, след като отстъпи с 1:2 при визитата си на Щурм Грац.

Томи Хорват и Отар Китеишвили дадоха солиден аванс на автрийския тим преди почивката, а след нея гостите от Глазгоу върнаха едно попадение чрез Джейди Гасама, но за повече нямаха сили.

Останалите резулрати от вечерта:

Рома (Италия) - Лил (Франция) – 0:1
Болоня (Италия) - Фрайбург (Германия) – 1:1
Бран (Норвегия) - Утрехт (Нидерландия) – 1:0
Селтик (Шотландия) - Спортинг Брага (Португалия) – 0:2
ФКСБ (Румъния) - Йънг Бойс (Швейцария) – 0:2
Фенербахче (Турция) - Ница (Франция) – 2:1
Лудогорец (България) - Бетис (Испания) – 0:2
Панатинайкос (Гърция) - Го Ахед Ийгълс (Нидерландия) – 1:2
Виктория Пилзен (Чехия) - Малмьо (Швеция) – 3:0
Базел (Швейцария) - Щутгарт (Германия) - 2:0
Селта Виго (Испания) - ПАОК Солун (Гърция) - 3:1
Порто (Португалия) - Цървена звезда (Сърбия) - 2:1
Фейенорд (Нидерландия) - Астън Вила (Англия) - 0:2
Генк (Белгия) - Ференцварош (Унгария) - 0:1
Олимпик Лион (Франция) - Ред Бул Залцбург (Австрия) - 2:0
Макаби Тел Авив (Израел) - Динамо Загреб (Хърватия) - 1:3

#УЕФА Лига Европа 2025/26 #Нотингам Форест #Рейнджърс

