Ретро рали в Куба

Деца
Куба върна времето назад с първото ретро рали. Хавана стана сцена на първото състезание за ретро автомобили, което отдаде почит на усилията на собствениците да съхраняват класическите коли – една от емблемите на острова.

На събитието се събраха автомобилни реликви от различни епохи, разделени в категории – съветски, европейски и американски.
Бяха връчени награди за най-елегантен автомобил и за най-добра цялостна реставрация.
И макар днес Куба постепенно да отваря път за вноса на модерни автомобили, страната остава своеобразен жив музей на ретро возилата.

