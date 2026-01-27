Реваншите в квалификациите за Финалната осмица за Купата на България започват днес

Реваншите в квалификациите за Финалната осмица на турнира за Купата на България по баскетбол започват. Мачовете между трите двойки ще се проведат днес и утре (28 януари).

Старозагорският Берое посреща тима на Шумен тази вечер от 19:00 часа в зала "Общинска". Първата среща приключи с успех за Берое със 108:76.

В сряда ще играят Ботев 2012 Враца срещу Академик Бултекс 99 от 18:00 часа в "Арена Ботевград" (85:68 за Академик в първия двубой) и Миньор 2015 срещу Левски от 19:30 часа в зала "Борис Гюдеров" в Перник (90:81 за Миньор в първия мач).

Финалната осмица в надпреварата за Купата на България ще се проведе от 19 до 22 февруари в Ботевград, а жребият предстои на 30 януари (петък) от 11.00 часа в зала "Триадица" в София.

В него ще участват миналогодишният победител в турнира Черно море Тича, участниците в евротурнирите за настоящия сезон Балкан, Рилски спортист и Спартак Плевен, най-високо класираният тим в края на първия етап в Националната баскетболна лига (НБЛ) извън посочените - Локомотив Пловдив, както и трите отбора - победители от квалификациите.