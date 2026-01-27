БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Реваншите в квалификациите за Финалната осмица за Купата на България започват днес

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Берое посреща Шумен от 19:00 часа в зала "Общинска".

БК Берое Шумен
Снимка: Национална баскетболна лига
Слушай новината

Реваншите в квалификациите за Финалната осмица на турнира за Купата на България по баскетбол започват. Мачовете между трите двойки ще се проведат днес и утре (28 януари).

Старозагорският Берое посреща тима на Шумен тази вечер от 19:00 часа в зала "Общинска". Първата среща приключи с успех за Берое със 108:76.

В сряда ще играят Ботев 2012 Враца срещу Академик Бултекс 99 от 18:00 часа в "Арена Ботевград" (85:68 за Академик в първия двубой) и Миньор 2015 срещу Левски от 19:30 часа в зала "Борис Гюдеров" в Перник (90:81 за Миньор в първия мач).

Финалната осмица в надпреварата за Купата на България ще се проведе от 19 до 22 февруари в Ботевград, а жребият предстои на 30 януари (петък) от 11.00 часа в зала "Триадица" в София.

В него ще участват миналогодишният победител в турнира Черно море Тича, участниците в евротурнирите за настоящия сезон Балкан, Рилски спортист и Спартак Плевен, най-високо класираният тим в края на първия етап в Националната баскетболна лига (НБЛ) извън посочените - Локомотив Пловдив, както и трите отбора - победители от квалификациите.

Свързани статии:

Теглят жребия за Купата на България по баскетбол при мъжете в края на януари
Теглят жребия за Купата на България по баскетбол при мъжете в края на януари
Финалната осмица ще се състои през февруари в Ботевград.
Чете се за: 01:30 мин.
#Купа на България по баскетбол за мъже 2026 година

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
1
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от шофьорите загина
2
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от...
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
3
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на служебно правителство
4
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на...
Дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка
5
Дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка
МБАЛ "Варна" с финансови затруднения заради незаплатена надлимитна дейност
6
МБАЛ "Варна" с финансови затруднения заради незаплатена...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
5
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Баскетбол

Лос Анджелис Лейкърс спечели гостуването си на Чикаго Булс в НБА
Лос Анджелис Лейкърс спечели гостуването си на Чикаго Булс в НБА
Черно море остави Балкан без съпротива Черно море остави Балкан без съпротива
Чете се за: 03:42 мин.
Втора поредна загуба за лидера в НБА Оклахома Сити Тъндър Втора поредна загуба за лидера в НБА Оклахома Сити Тъндър
Чете се за: 02:37 мин.
Везенков блести, но не довърши мача за Олимпиакос в Гърция (ВИДЕО) Везенков блести, но не довърши мача за Олимпиакос в Гърция (ВИДЕО)
Чете се за: 03:42 мин.
Рилски спортист приземи Локомотив Пловдив Рилски спортист приземи Локомотив Пловдив
Чете се за: 04:10 мин.
Йордан Минчев на ниво за Кемниц в Германия Йордан Минчев на ниво за Кемниц в Германия
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова: Едно политическо лице не бива да е служебен премиер
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова: Едно...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Делото срещу Кирил Петков: Полицай твърди, че арестите са обсъждани в Министерския съвет Делото срещу Кирил Петков: Полицай твърди, че арестите са обсъждани в Министерския съвет
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Втори ден на протеста на превозвачите: Блокади по границите със...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Шофьор на турски тир загина при тежка катастрофа край ГКПП...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Част от имиграционните служби напускат Минесота - ще има ли промяна...
Чете се за: 03:45 мин.
САЩ и Канада
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ