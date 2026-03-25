Резултатите от анализа на финансовото състояние на АПИ са изключително тревожни, каза служебният регионален министър

Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов съобщи, че е разпоредил анализ на финансовото състояние на Агенция „Пътна инфраструктура“ . По думите му резултатите са „изключително тревожни“ и пораждат съмнения за нередности. Това каза той след заседание на служебния кабинет.

Найденов обясни, че вътрешните инспекторати са извършили проверки по обществени поръчки и договори, при които са установени нарушения в няколко направления. Даде като пример обществена поръчка за предпазни огради - мантинели, на стойност над 590 млн. евро за срок от пет години. Докладът на инспектората вече е готов и в него са констатирани множество нередности, като предстои той да бъде изпратен до Министерството на вътрешните работи, заяви Найденов.

Сериозни проблеми са установени и при договорите за текущ ремонт и поддръжка на пътищата. Общата им стойност първоначално е била около 2,26 млрд. евро, разчетени за период от четири години, но към 19 февруари т.г. почти целият ресурс е възложен и изразходван за около година и половина.

Найденов посочи, че значителна част от средствата са насочвани към т.нар. превантивен ремонт, който по същество прикрива основни ремонти – практика, която той определи като „порочна“ и заяви намерение да бъде ограничена.