МВнР издаде предупреждение за преустановяване на пътуванията до Куба

Министерството на външните работи издаде предупреждение за преустановяване на пътуванията до Република Куба, съобщиха от "Ситуационния център" към ведомството.

МВнР повиши индекса на риск за пътувания до Република Куба на Ниво 4: Предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна (освен при крайна необходимост). В Куба се наблюдава задълбочаващата се кризисна ситуация в енергийната система на страната, включително липса на горива, както и затрудненията с медицинското обслужване, градския и междуградски транспорт. Търговските полети до Куба все още се изпълняват, но съществува риск от тяхното ограничаване в кратък срок поради недостиг на авиационно гориво.

МВнР настоятелно съветва да не се предприемат неотложни пътувания до Куба, в това число с цел туризъм. Възможно е временно затваряне на хотели и затруднения в придвижването и преместването на туристи. Разписанията на авиопревозвачите се променят динамично, поради което препоръчваме на българските граждани, които вече са в Куба, да следят редовно информацията за статуса на своите полети и да поддържат връзка със своите туроператори за актуална информация. Да се предприемат мерки за осигуряване на основни ресурси (вода, храна, медикаменти, заряд на устройства). Препоръчваме да се избягват места с големи събирания на хора, както и да се спазват указанията на местните власти.

Съветваме българските граждани, пребиваващи в Куба, с цел предоставяне на актуални данни за контакт при необходимост, да се свържат с Консулската служба към Посолството на Република България в Хавана на следните телефонни номера: +53 7204 67 68 и +53 7204 67 59, както и на мобилен телефонен номер за неотложни случаи в извънработно време: +535 286 24 49, а също и на имейл: Embassy.Havana@mfa.bg