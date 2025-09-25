Риана стана майка за трети път и изненада с името на дъщеря си

Риана и A$AP Rocky посрещнаха първото си момиченце. То се е родило на 13 септември. Това е третото дете за двойката след синовете им Риза (3 г.) и Райът (2 г.).

Звездата разкри името на бебето – Роки Айриш Майерс. То е едновременно почит към бащата на детето - A$AP Rocky (чието истинско име е Раким Майърс) и към покойния баща на Риана - Роналд Фенти, който е от африкански, ирландски, английски и шотландски произход.

Риана и A$AP Rocky са били приятели повече от десетилетие, преди да започнат връзката си през 2020 г., а днес вече са щастливи родители на три деца.