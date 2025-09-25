БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Риана стана майка за трети път и изненада с името на дъщеря си

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Деца
Запази
певицата риана разпространи първи видеокадри бебето
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Риана и A$AP Rocky посрещнаха първото си момиченце. То се е родило на 13 септември. Това е третото дете за двойката след синовете им Риза (3 г.) и Райът (2 г.).

Звездата разкри името на бебето – Роки Айриш Майерс. То е едновременно почит към бащата на детето - A$AP Rocky (чието истинско име е Раким Майърс) и към покойния баща на Риана - Роналд Фенти, който е от африкански, ирландски, английски и шотландски произход.

Риана и A$AP Rocky са били приятели повече от десетилетие, преди да започнат връзката си през 2020 г., а днес вече са щастливи родители на три деца.

Последвайте ни

ТОП 24

Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
1
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния квартал „Хаджи Димитър“
2
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния...
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?
3
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в...
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
4
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
5
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото...
3-годишно дете избяга от детска градина в София
6
3-годишно дете избяга от детска градина в София

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Знаете ли че?

Прасе на скейтборд и магарета шампиони – нови рекорди на Гинес
Прасе на скейтборд и магарета шампиони – нови рекорди на Гинес
Карлос Насар и Александра Костадинова – новата спортна двойка Карлос Насар и Александра Костадинова – новата спортна двойка
Чете се за: 00:57 мин.
Мистериозен обект в небето над България и Румъния Мистериозен обект в небето над България и Румъния
Чете се за: 01:12 мин.
Лимонът – естественият помощник за повече концентрация Лимонът – естественият помощник за повече концентрация
Чете се за: 01:12 мин.
Щастлив финал: Намериха изчезналата котка на летището в Ларнака Щастлив финал: Намериха изчезналата котка на летището в Ларнака
Чете се за: 00:55 мин.
Виктория и Дейвид Бекъм заедно 28 години Виктория и Дейвид Бекъм заедно 28 години
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело, "Възраждане" и "ДПС – Ново начало" в битка за второто място
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
По света
3-годишно дете избяга от детска градина в София 3-годишно дете избяга от детска градина в София
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
На фокус в кулоарите: За казана в ада, дяволите и завалиите На фокус в кулоарите: За казана в ада, дяволите и завалиите
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Водната криза: Правителството отпуска бутилирана вода за Плевен и...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Тръмп в борба с "левия тероризъм": Твърди, че има...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Георг Георгиев беше домакин на работен обяд на външните министри на...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ