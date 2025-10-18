Рибакина е все по-близо до Финалния турнир на WTA в Рияд

Елена Рибакина спечели безценна победа с 6:2, 6:2 срещу Жасмин Паолини и се класира на финала на турнира по тенис за жени в Нинбо. Надпреварата в Китай е от сериите WTA 500 и е с награден фонд над 1 милион щатски долара долара.

С класирането на финал представителката на Казахстан си гарантира скок от 195 до 325 точки за ранглистата и задмина с 11 пункта рускинята Мира Андреева на осмото място в WTA Live Ranking. Именно първите осем в света ще играят на Финалния турнир в Рияд, в който всяка участничка ще получи поне 1.5 милиона долара.

Поставена под №3 записа победата срещу втората в схемата италианка в рамките на час и 29 минути. Рибакина записа десет аса срещу нула за Паолини и спря всичките ѝ три опита за пробиви. Тя записа брейк в осмия гейм на първия сет и добави още два във втората част.

Италианката е осма в света и с победа днес щеше да си гарантира място в Рияд.

Елена Рибакина ще играе за титлата срещу поставената под №4 рускиня Екатерина Александрова, която надделя с 6:3, 6:4 срещу сънародничката си и финалистка от 2024 Диана Шнайдер.

Шампионката ще получи 500 точки за ранглистата и 142 хиляди долара.