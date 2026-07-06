Рилски спортист попадна в трета урна за жребия в Шампионската лига

Рилски спортист намери място в трета урна за жребия за квалификации в Шампионската лига. От най-силния турнир, организиран от ФИБА, обявиха разбивките преди тегленето на пресявките и редовния сезон. Припомняме, че квалификациите са разделени на два турнира. В Единия от тях са всички шампиони и финалисти на своите страни (б.а. – осем тима), докато в Турнир №2 са останалите 16 отбора, сред които и Рилецо.

Компания на състава, воден от Любомир Киров, правят Джики Варшава от Полша, Колосос Родос от Турция и Денизил Баскет от Турция. Това означава, че самоковският тим ще се размине с въпросните съперници при жребия.

Seedings, brackets and video explainers - we got you ahead of the Regular Season and Qualification Round draw on Wednesday!



https://t.co/7n2RinhR6y#BasketballCL pic.twitter.com/1kL7sGtDDb — Basketball Champions League (@BasketballCL) July 6, 2026

Ето разпределението по урни:

Турнир №2:

Първа урна: Вюрцбург (Германия), Промитеас Патра (Гърция), Бенфика (Португалия), ВЕФ Рига Латвия

Втора урна: Опава (Чехия), Маниса (Турция), Раста Фехта (Германия), Рио Бреоган (Испания)

Трета урна: Джики Варшава (Полша), Колосос Родос (Гърция), РИЛСКИ СПОРТИСТ (България) и Денизил Баскет (Турция).

Четвърта урна: Вена (Австрия), Ландау Лайънс (Азербайджан), Лайънс де Женева (Швейцария) и Манчестър (Великобритания).

Турнир №1:

Първа урна: Фрибур Олимпик (Швейцария), Патриоти Левице (Словакия)

Втора урна: Бакен Беърс (Дания), Орадя (Румъния)

Трета урана: Ландстеде Хамърс (Нидерландия), АЕК Ларнака (Кипър)

Четвърта урна: Батуми 2010 (Грузия) и Салон Вилпас (Финландия)

Вторият турнир ще стартира от осминафиналите, докато първият ще започне с една фаза по-напред. Победителят се решава в един мач. Отборите от първа урна ще срещнат тези четвърта, а тимовете от втора и трета ще премерят сили помежду си. Само победителите от двата турнира ще намерят място в редовния сезон, където са ясни останалите 30 тима. Квалификациите ще се състоят от 14 до 20 септември.

Жребият ще бъде изтеглен на 8 юли от 12:30 часа в швейцарския град Миес.