Рилски спортист поведе в серията за бронза с отличен мач на Мирослав Васов

Рилски спортист победи Черно море със 108:99 (33:22, 25:28, 28:29, 22:20) в първия мач от серията за бронзовите медали в Националната баскетболна лига. Основна заслуга за успеха имаше Мирослав Васов, който отбеляза 33 точки.

Двубоят в зала “Арена СамЕлион” в Самоков започна с размяна на тройки. Първи точен бе Георги Боянов, а в следващата атака се разписа и Мирослав Васов. “Моряците” поведоха с 5:3 след два изстрела от наказателната линия на Николай Стоянов, но още преди средата на частта домакините изградиха двуцифрена преднина след две поредни тройки на Миро Васов. Първата четвърт завърши с кош на Христо Бъчков и аванс от 11 точки за тима му.

В средата на втория период възпитаниците на Васил Евтимов намалиха изоставането си на 4 точки с изстрел “зад арката” на Михаил Молдов, но самоковци отговориха със серия от 9 поредни пункта. На голямата почивка баскетболистите в бяло се оттеглиха с аванс от 8 точки с тройка със сирената на Миро Васов - 58:50. Това бе 20-ата точка за юношата на самоковци.

Втората част от сблъсъка започна както и първата - с тройка на Георги Боянов. Играчите на Любомир Киров обаче не възнамеряваха да вдигат крака от газта и продължиха с отличното си представяне в атака. По подобие на случилото се в предходната част "зелените" намалиха изоставането си на 4 точки, този път на два пъти, но опонентът се оттегли с аванс от 7 точки преди заключителните 10 минути игра.

Надвкарването продължи и във финалната четвърт, като самоковци безпроблемно бореха огъня с огън. Миналогодишните шампиони преминаха границата от 100 точки с тройка в транзиция на Деян Карамфилов и уверено бранеха аванса си до последната сирена.

Най-резултатен бе Ламонт Уест с 34 пункта. За победителите Мирослав Васов отбеляза 33 точки, като реализира 9 от 13-те си опита за три точки. Деян Карамфилов завърши двубоя с дабъл-дабъл от 11 точки и 10 асистенции.

Мач №2 от серията е във Варна в понеделник, 25 май, от 20:00 часа.