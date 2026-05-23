Кристиан Занов: Участието ми в Евролигата за младежи е голяма стъпка

Чете се за: 02:37 мин.
Със сигурност това би ми отворило врати, заяви възпитаникът на БУБА Баскетбол, който игра за 18-годишните юноши на Панатинайкос в Атина.

Кристиан Занов: Участието ми в Евролигата за младежи е голяма стъпка
Кристиян Занов определи че участието му в Младежката Евролига с отбора на Панатинайкос до 18-годишна възраст в Атина като доста голяма стъпка. Националът до 16 години сподели своите впечатления след края на турнира, където гърците приключиха на трето място в група А с една победа и две загуби, което ги лиши продължаване напред.

В последния си мач българинът и неговите съотборници не успяха да се противопоставят на Реал Мадрид след 48:126 след 4 точки и 2 борби за 19 минути.

Впечатленията са ми добри. Организацията е много добра. Реално това беше една проверка, за да видим нивото, на което сме с най-добрите европейски отбори“, започна възпитаникът на БУБА баскетбол.

"Със сигурност това би ми отворило врати, защото тук се намират всички скаути, треньори и то не само от Европа, а от цял свят. Така че доста добра и голяма стъпка", добави той.

"По принцип аз сега не съм и в най-добрата си форма, но бих казал, че има разлика, но не мисля, че е грандиозна. Във втория мач се чувствах най-добре, а това съответно ми беше и най-добрия мач“, сподели българският талант.

Той коментира и какво го очаква лятото, като се очаква да бъде част от представителния ни тим за юноши до 18 години, който ще участва на европейското първенство в Трентино, Дивизия А.

„През лятото живот и здраве ми предстои Европейско първенство в А дивизия с България. Там също ще бъде много голяма сцена. Там ще бъдат всички най-добри, защото сме в А дивизия и се надявам да се представим добре.“

Центърът даде и своята прогноза за утрешния финал в Евролигата, където Александър Везенков и Олимпиакос ще срещнат Реал Мадрид.

Естествено, моята прогноза е победа за Олимпиакос“.

Попитан за екипа с номер 14, който носеше за мачовете на „детелините“ и асоциацията с българския лидер на „червено-белите“, Занов коментира:

"Не мисля, че е случайно. Аз не съм го избирал, от отбора ми го дадоха, но съдбата си знае работата."

Панатинайкос с Кристиян Занов приключи с поражение участието си в младежката Евролига
#БК Панатинайос U18 #Младежка Евролига 2026 #Кристиян Занов

