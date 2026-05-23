Панатинайкос с Кристиян Занов приключи с поражение участието си в младежката Евролига

Гръцкият Панатинайкос с българина Кристиян Занов в състава загуби от Реал Мадрид в последния си двубой от група А на финалите в младежката Евролига (Adidas Next Gen Euroleague), които се провеждат в Атина.

Занов, който получи покана да се включи в състава на гръцкия гранд за турнира, се отчете с 4 точки и 2 борби за 18 минути на паркета.

След поражението Панатинайкос до 18 години завърши участието си в надпреварата с една победа и две загуби, което не бе достатъчно за класиране в следващата фаза.

Победител в групата стана тимът на Реал Мадрид, който записа три успеха от три мача и си осигури място на финала, насрочен за утре.