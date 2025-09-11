Рилски спортист приключва предсезонната си подготовка с тристранен турнир

Последни две контролни срещи ще изиграе мъжкият тим на Рилски спортист преди старта на квалификациите за влизане в групите на баскетболната Шампионска лига, на които отборът е домакин от 19-ти до 25-ти септември.

Те ще са под формата на тристранен турнир, като мачовете от него ще се изиграят в зала „Арена СамЕлион“ в дните от събота, 13 септември, до понеделник, 15 септември, включително.

Участниците в надпреварата са домакините от Рилски спортист, македонският ТФТ Скопие и Балкан Ботевград.

Мачовете ще се проведат в рамките на три дни на принципа „Всеки срещу всеки“.

Програма:

Събота, 13 септември

18:30 часа

Рилски спортист - ТФТ Скопие

Неделя, 14 септември

16:30 часа

Балкан Ботевград - ТФТ Скопие

Понеделник, 15 септември

18:30 часа

Рилски спортист - Балкан Ботевград