Рилски спортист приключва предсезонната си подготовка с тристранен турнир

Надпреварата ще се състои в зала „Арена СамЕлион“.
Последни две контролни срещи ще изиграе мъжкият тим на Рилски спортист преди старта на квалификациите за влизане в групите на баскетболната Шампионска лига, на които отборът е домакин от 19-ти до 25-ти септември.
Те ще са под формата на тристранен турнир, като мачовете от него ще се изиграят в зала „Арена СамЕлион“ в дните от събота, 13 септември, до понеделник, 15 септември, включително.
Участниците в надпреварата са домакините от Рилски спортист, македонският ТФТ Скопие и Балкан Ботевград.
Мачовете ще се проведат в рамките на три дни на принципа „Всеки срещу всеки“.
Програма:
Събота, 13 септември
18:30 часа
Рилски спортист - ТФТ Скопие
Неделя, 14 септември
16:30 часа
Балкан Ботевград - ТФТ Скопие
Понеделник, 15 септември
18:30 часа
Рилски спортист - Балкан Ботевград