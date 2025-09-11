БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил...
Чете се за: 04:57 мин.
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за...
Чете се за: 03:30 мин.
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рилски спортист приключва предсезонната си подготовка с тристранен турнир

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата ще се състои в зала „Арена СамЕлион“.

БК Рилски спортист Балкан
Снимка: Кристиян Иванов
Слушай новината

Последни две контролни срещи ще изиграе мъжкият тим на Рилски спортист преди старта на квалификациите за влизане в групите на баскетболната Шампионска лига, на които отборът е домакин от 19-ти до 25-ти септември.

Те ще са под формата на тристранен турнир, като мачовете от него ще се изиграят в зала „Арена СамЕлион“ в дните от събота, 13 септември, до понеделник, 15 септември, включително.

Участниците в надпреварата са домакините от Рилски спортист, македонският ТФТ Скопие и Балкан Ботевград.

Мачовете ще се проведат в рамките на три дни на принципа „Всеки срещу всеки“.

Програма:

Събота, 13 септември
18:30 часа
Рилски спортист - ТФТ Скопие

Неделя, 14 септември
16:30 часа
Балкан Ботевград - ТФТ Скопие

Понеделник, 15 септември
18:30 часа
Рилски спортист - Балкан Ботевград

#БК Рилски Спортист

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам, заяви Туск след свалянето на руски дронове
1
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война...
Катастрофа с джип и два мотора на магистрала "Тракия" край Пловдив
2
Катастрофа с джип и два мотора на магистрала "Тракия"...
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО
3
Президентът: Нарушаването на въздушното пространство на Полша води...
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява в щата Юта
4
Почина активистът Чарли Кърк, прострелян по време на публична изява...
Младежкият активист Чарли Кърк е бил прострелян в университет в САЩ
5
Младежкият активист Чарли Кърк е бил прострелян в университет в САЩ
Родителите на Никола, пушил марихуана и помел петима души с АТВ: Съкрушен е, не го е извършил умишлено
6
Родителите на Никола, пушил марихуана и помел петима души с АТВ:...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
3
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Баскетбол

Германия оформи финалното каре на Евробаскет
Германия оформи финалното каре на Евробаскет
Миньор отново надигра сърби във втората си лятна контрола Миньор отново надигра сърби във втората си лятна контрола
Чете се за: 01:02 мин.
Монтана 2003 започна подготовката си със загуба Монтана 2003 започна подготовката си със загуба
Чете се за: 00:30 мин.
Финландия постигна историческо класиране на полуфинал на Евробаскет Финландия постигна историческо класиране на полуфинал на Евробаскет
Чете се за: 05:05 мин.
Баскеболните отбори на Берое започват предсезонната си подготовка утре Баскеболните отбори на Берое започват предсезонната си подготовка утре
Чете се за: 01:07 мин.
За втори път Атина приема Финалната четворка в Евролигата За втори път Атина приема Финалната четворка в Евролигата
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Георг Георгиев за Газа: Тревожи ни, че загиват невинни, но и че Хамас не връща заложниците, не сваля оръжие
Георг Георгиев за Газа: Тревожи ни, че загиват невинни, но и че...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Заради екшъна с трамвай 22: Съдът остави в ареста обвинения Заради екшъна с трамвай 22: Съдът остави в ареста обвинения
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и детски градини Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и детски градини
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил Чарли Кърк, още се издирва "Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил Чарли Кърк, още се издирва
Чете се за: 04:57 мин.
По света
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за тази зима
Чете се за: 03:30 мин.
Общество
25-годишна жена е открита мъртва в дупнишко село, издирва се мъжът...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Все още има тлеещи огнища от големия пожар край Карнобат
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Ден след нахлуването на руски дронове: Полша затваря граничните си...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ