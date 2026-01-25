Рилски спортист приземи Локомотив Пловдив

Рилски спортист изкова четвърти пореден успех в НБЛ отново стъпи временно на върха. Действащите шампиони наложиха волята си срещу Локомотив Пловдив с 84:72 в среща от 18-ия кръг, изиграна в зала "Сила". Съставът на Любомир Киров наклониха везните в своя полза още през първото полувреме, а през второто удържаха всеки опит за щурм от страна на баскетболистите, водени от Асен Николов, за да стопира серията им от три последователни победи в елита. Ключови за успеха бе и стрелбата от наказателната линия, където гостите бяха 17/23 срещу 15/33 за домакините.

Мачът не мина и без специално присъствие, тъй като на трибуните бе една от легендите на родния футбол в лицето на Христо Бонев. Дебют за самоковския тим направи най-новото им попълнение - Джон Дейвид. От своя страна пловдивчани отново можеха да разчитат на Кръстан Кръстанов, който се завърна в игра.

На сметката на Рилецо личат 14 победи и 3 загуби, а "черно-белите" остават на четвъртото място във временното класиране с 10 успеха и 6 поражения. На 31 януари (събота) Рилски ще влезе в ролята на домакин срещу Ботев 2012, докато Локомотив ще срещне другия отбор от Пловдив - Академик Бултекс 99 на 2 февруари.

Откриващите минути предложиха поделено надмощие, като Кръстомир Михов и Мирослав Васов поемаха отговорност в нападение за своите отбори. Постепенно гостите включиха на друга скорост в дефанзивен план и това отвори пътя им към едноличното водачество, за да си издействат аванс от 5 точки в края на встъпителния период.

Усилията на Йоанис Кикрилис предоставиха възможността на домакините да не останат длъжни в началото на следващата десетка и равенството отново да светне на таблото. Последва размяна на щафетата между Чавдар Костов, Майк Едуардс и Алън Арнет, които се погрижиха актуалните първенци не само да си върнат лидерството, но и да се приберат в съблекалнята при 43:34.

Рилецо постави ударно начало на второто полувреме и чрез серия от 17:2, дело на Едуардс и Васов, съумя да се превърне в пълен господар на паркета. Точните стрелби зад дъгата на Шоу Андерсън, Дъвъръл Рамзи, Михов и Сингълтън не разместиха кой знае колко пластовете за „черно-белите“, което бе достатъчно за самоковския тим да си извоюва 16-точков актив след 30 минути игрово време.

Рамзи, Сингълтън и Кикрилис показаха, че „смърфовете“ няма да се предадат толкова лесно в хода на заключителната четвърт, когато отново свалиха изоставането си до едноцифрени изражения в опит да върнат интригата. Последва светкавична реакция Едуардс и Васов, като именно двамата върнаха спокойствието на гостите, които до финалната сирена не допуснаха нов срив.

Майк Едуардс се отличи за Рилски със своите 22 точки и 5 борби. Мирослав Васов го последва с 16, 5 овладени под двата ринга топки и 4 точни стрелби зад арката. Красимир Петров завърши с 13 точки и 6 асистенции, Чавдар Костов отбеляза 12, Алън Арнет остави на сметката си 11 и 8 овладени под двата коша топки.

Грант Сингълтън отговори с 16 точки и 7 асистенции за Локомотив. Дъвъръл Рамзи има 14 и 5 завършващи подавания.