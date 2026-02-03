Рилски спортист се раздели с Джейлън Томас

Баскетболният шампион на България Рилски спортист се раздели с американския център Джейлън Томас. Решението е взето по взаимно съгласие, съобщиха от клуба от Самоков.

„Благодарим на Джейлън Томас за професионализма и усилията, които вложи през престоя си в отбора, и му пожелаваме успех в следващия етап от кариерата“, заявиха от ръководството на Рилски спортист.

208-сантиметровият център се присъедини към българския шампион в края на август миналата година, но напуска тима преди решителната част от сезона.



Това е втората раздяла с американски състезател за Рилски спортист през зимата. В средата на януари клубът се раздели и с гарда Камау Стоукс.