Рилски спортист стигна безпроблемно до бронза за Купата на България

от Веселин Михайлов
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Баскетболистките на Маргарита Маринкова спечелиха отличието в турнира за втора поредна година.

Рилски спортист стигна безпроблемно до бронза за Купата на България
Снимка: БФБ
Рилски спортист се пребори без особени проблеми за бронза в турнира за Купата на България при жените. Баскетболистките на Маргарита Маринкова се справиха със съпротивата на Сборния отбор на БФБ след 77:56 в мача за третото място. В зала "Общинска" самоковският тим реши всичко още през първото полувреме и до края не даде шансове на момичетата на Лилия Георгиева, които се включиха като четвърти отбор в надпреварата.

Така Рилски се поздрави с бронзовото отличие за втори пореден път и общо трети в своята история във въпросната надпревара.


Началото мина под знака на слабата резултатност. Постепенно Ивана Бонева и Ренета Димитрова направиха така, че символичните гости да се откъснат с 9 точки след 10 минути игра.

Самоковският тим намери още по-добър ритъм в хода на втората част, в която на бърза ръка натрупа двуцифрена разлика с помощта на Раня Абурая, Димана Костова и Джоузи-Ан Джонсън. До края на първото полувреме Сборният отбор на БФБ трудно можеше да отговори и Рилецо се изстреля при 44:20 в своя полза.

През второто полувреме тимът от Самоков нито за момент не остави съмнения в превъзходството си и сложи окончателна точка на спора.

Раня Абурая наниза 14 точки за Рилски, Джоузи-Ан Джонсън добави 13.

Силвия Миленова финишира с 18 точки и 5 борби за Сборния отбор на БФБ.

