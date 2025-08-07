БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за...
Чете се за: 02:07 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.

Рилски спортист запази MVP-то на финалната серия в НБЛ

През миналата кампания американецът взе участие в общо 45 мача на Рилецо във всички турнири.

БК Рилски спортист Спартак Плевен Алън Арнет
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Американският баскетболист Алън Арнет ще носи екипа на Рилски спортист и през новия сезон 2025/2026.

"Две титли и два пъти MVP в плейофите. Вероятно се сещате, че говорим за Алън Арнет.

Да, американецът също остава в Рилски спортист и ще продължи да гони успехи с отбора ни и през тази състезателна година", написаха от клуба на официалната си уебстраница.

"Алън едва ли има нужда от представяне, въпреки че е американец. Гардът е в България вече достатъчно години и е известно на всички какви са неговите силни страни.

Не можем да не споменем обаче, че именно той, заедно с останалите опитни играчи, стои зад успехите на тима ни в последните два сезона", добавиха от лагера на самоковци.

През миналата кампания Арнет взе участие в общо 45 мача на Рилски спортист във всички турнири.

В тях той записа средно игрово време от 24 минути, в които се отчете с 11.8 точки, 2.4 асистенции, 4.3 борби и 1 открадната точка средно на мач.

#НБЛ 2025/2026 #Алън Арнет #БК Рилски Спортист

