БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Роби Кийн: Трябва да се насладим на момента

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Запази

Треньорът на Ференцварош е доволен от представянето на своите възпитаници пред собствена публика.

Роби Кийн
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Треньорът на Ференцварош Роби Кийн похвали своя отбор за силната игра през второто полувреме при победата с 3:0 над Лудогорец в реванша от третия квалификационен кръг на Шампионска лига.

"Трябва да се насладим на момента. Следващият мач винаги може да те нарани. Имахме много добър мач. Второто полувреме бяхме невероятни, феновете също. Видяхте какво показахме през второто полувреме. Направихме много добро представяне пред нашата публика", каза ирландската легенда след срещата.

Свързани статии:

Мечтата на Лудогорец за Шампионска лига бе разбита в Унгария
Мечтата на Лудогорец за Шампионска лига бе разбита в Унгария
"Орлите" продължават във втория по сила европейски клубен турнир...
Чете се за: 03:40 мин.
#Роби Кийн #ФК Ференцварош #УЕФА Шампионска лига 2025/26

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
1
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Мечтата на Лудогорец за Шампионска лига бе разбита в Унгария
2
Мечтата на Лудогорец за Шампионска лига бе разбита в Унгария
САЩ и Китай си стиснаха ръцете
3
САЩ и Китай си стиснаха ръцете
"Демократи за силна България": Заплаха за сигурността на държавата е откриване на Генерално консулство на Руската федерация във Варна
4
"Демократи за силна България": Заплаха за сигурността на...
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе - битката продължава
5
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе - битката...
"Абсолютно безобразие": Капитанът на самолета е малък диктатор
6
"Абсолютно безобразие": Капитанът на самолета е малък...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
5
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Европейски футбол

Карабах очаква победителя от двубоя Ференцварош - Лудогорец
Карабах очаква победителя от двубоя Ференцварош - Лудогорец
Манчестър Сити поведе битката за Донарума Манчестър Сити поведе битката за Донарума
Чете се за: 00:55 мин.
Евертън привлече Джак Грийлиш под наем от Манчестър Сити Евертън привлече Джак Грийлиш под наем от Манчестър Сити
Чете се за: 00:42 мин.
Пламен Андреев: Трансферът ми в Расинг Сантандер е крачка напред Пламен Андреев: Трансферът ми в Расинг Сантандер е крачка напред
Чете се за: 01:47 мин.
Саки за Хойлунд: Не е Ван Бастен, когато Милан те потърси си стягаш багажа и тръгваш Саки за Хойлунд: Не е Ван Бастен, когато Милан те потърси си стягаш багажа и тръгваш
Чете се за: 02:17 мин.
Димитър Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три държави
От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Срещу пожарите: От 2022 г. има системи за гасене от въздух - защо не се използват? Срещу пожарите: От 2022 г. има системи за гасене от въздух - защо не се използват?
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Гърция поиска помощ от ЕС заради усложнената обстановка с пожарите Гърция поиска помощ от ЕС заради усложнената обстановка с пожарите
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Бонусите в АПИ: Има подаден сигнал в прокуратурата и образувана проверка Бонусите в АПИ: Има подаден сигнал в прокуратурата и образувана проверка
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Срещата Тръмп - Путин ще бъде в Анкоридж, съобщи Белият дом
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Големият пожар край Сунгурларе е почти овладян, евакуираните от с....
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Борбата с огъня в Пирин: Заради върхово горене гасят само...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
От 2026 г. – въвежда се и 24-часова винетка
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ