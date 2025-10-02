Роби Уилямс призна: живее със синдрома на Турет



Малко след грандиозния си концерт в София, британската суперзвезда Роби Уилямс направи изненадващо откровение – той живее със синдрома на Турет, неврологично разстройство, което се проявява с неволни повтарящи се движения и звуци, известни като тикове.

51-годишният певец разкри, че пристъпите често са „натрапчиви“ и трудни за контрол, като сподели, че само еуфорията от сцената и срещата с десетки хиляди фенове може да заглуши бурята в главата му.

„Сякаш изблиците се задържат вътре в мен, но мислите и импулсите са толкова силни, че непрекъснато трябва да се боря с тях“, признава Роби.

Звездата от години се справя и с други предизвикателства – преминал е през множество рехабилитации заради зависимости от алкохол и наркотици. Наскоро е направил и тест за аутизъм – резултатът е отрицателен, но е показал „аутистични черти“, сред които и тревожност.



Какво е синдромът на Турет?

Синдромът на Турет е неврологично разстройство, което най-често започва в детска възраст (обикновено между 5 и 10 години). Характеризира се с:

Моторни тикове – неволни движения като мигане, потрепване на лицето или раменете.

Вокални тикове – издаване на звуци, повтаряне на думи или изрази.

Причините за появата му не са напълно изяснени, но се смята, че роля играят както генетични, така и невробиологични фактори.

Заболяването не засяга интелекта и много хора със синдрома водят пълноценен живот. При част от тях симптомите отслабват с възрастта.



Въпреки всички трудности, Роби Уилямс продължава да е един от най-обичаните изпълнители в света, доказвайки, че сцената е неговата най-силна терапия.





