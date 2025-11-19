БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Роджър Федерер влиза в Международната тенис зала на славата

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Официалната церемония по въвеждането му в Залата на славата ще се състои през август 2026 г.

Роджър Федерер
Снимка: БТА
Слушай новината

Роджър Федерер бе официално избран в Международната тенис зала на славата още при първата си година на допустимост, обявиха от институцията в Роуд Айлънд.

Първият мъж, достигнал 20 титли от Големия шлем, и ключова фигура в златната ера на тениса редом с Рафаел Надал и Новак Джокович, Федерер получи достатъчна подкрепа в категория „играчи“ за класа на 2026 г.

„Да бъда признат по този начин от спорта и от колегите си е дълбоко смиряващо,“ сподели легендата.

Швейцарецът е един от малкото в историята с кариерен Голям шлем, а кариерата му включва и 103 титли, 1251 победи, рекордните 237 последователни седмици като №1 в света и ключова роля в спечелването на Купа „Дейвис“ през 2014 г.

Федерер, считан за олицетворение на елегантност и стил на корта, изигра последния си мач през 2021 г. на Уимбълдън, а година по-късно официално сложи край на кариерата си.

„Той вдигна играта на друго ниво,“ каза по-късно световният №1 Карлос Алкарас — мнение, което резонира с цяло поколение тенисисти, вдъхновени от Маестрото.

Официалната церемония по въвеждането му в Залата на славата ще се състои през август 2026 г.

#Международна тенис зала на славата # Роджър Федерер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
1
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
2
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
3
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
4
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
5
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Според Конституционния съд Наталия Киселова е трябвало да подложи на обсъждане предложението на президента за референдум
6
Според Конституционния съд Наталия Киселова е трябвало да подложи...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
3
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Честит юбилей на Мария Петрова
5
Честит юбилей на Мария Петрова
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3

Още от: ATP

Руне за скъсаното сухожилие: Не беше лош късмет, а предупреждение за всички
Руне за скъсаното сухожилие: Не беше лош късмет, а предупреждение за всички
Алкарас се оттегли от финалите за Купа Дейвис Алкарас се оттегли от финалите за Купа Дейвис
Чете се за: 01:25 мин.
Синер за Алкарас: Съперничеството е силно, но уважението е огромно Синер за Алкарас: Съперничеството е силно, но уважението е огромно
Чете се за: 02:30 мин.
Карлос Алкарас: Атакувам сезон 2026 още по-силно Карлос Алкарас: Атакувам сезон 2026 още по-силно
Чете се за: 03:00 мин.
Невероятната статистика за невероятното съперничество между Синер и Алкарас Невероятната статистика за невероятното съперничество между Синер и Алкарас
Чете се за: 01:12 мин.
Григор Димитров финишира 2025 година на 44 място Григор Димитров финишира 2025 година на 44 място
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на политическата класа Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на политическата класа
Чете се за: 02:00 мин.
Политика
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
37 души, сред които бивши министри и кметове, на съд в Скопие заради трагедията в Кочани 37 души, сред които бивши министри и кметове, на съд в Скопие заради трагедията в Кочани
Чете се за: 01:47 мин.
По света
МВР разпространи видео от спасителната акция в огнения капан в с....
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Бюджет 2026 ще се дебатира в парламента в петък
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
След години конспирации: Досиетата "Епстийн" ще бъдат...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
"Свети Паисий - от Фараса към небесата" - духовният път...
Чете се за: 08:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ