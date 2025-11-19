Роджър Федерер влиза в Международната тенис зала на славата

Роджър Федерер бе официално избран в Международната тенис зала на славата още при първата си година на допустимост, обявиха от институцията в Роуд Айлънд.

Първият мъж, достигнал 20 титли от Големия шлем, и ключова фигура в златната ера на тениса редом с Рафаел Надал и Новак Джокович, Федерер получи достатъчна подкрепа в категория „играчи“ за класа на 2026 г.

„Да бъда признат по този начин от спорта и от колегите си е дълбоко смиряващо,“ сподели легендата.

Швейцарецът е един от малкото в историята с кариерен Голям шлем, а кариерата му включва и 103 титли, 1251 победи, рекордните 237 последователни седмици като №1 в света и ключова роля в спечелването на Купа „Дейвис“ през 2014 г.

Федерер, считан за олицетворение на елегантност и стил на корта, изигра последния си мач през 2021 г. на Уимбълдън, а година по-късно официално сложи край на кариерата си.

„Той вдигна играта на друго ниво,“ каза по-късно световният №1 Карлос Алкарас — мнение, което резонира с цяло поколение тенисисти, вдъхновени от Маестрото.

Официалната церемония по въвеждането му в Залата на славата ще се състои през август 2026 г.