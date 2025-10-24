Рок легендата се завръща: турнето Forever връща Бон Джоуви отново в играта

След като през 2022 г. Джон Бон Джоуви беше диагностициран с атрофия на гласните струни и трябваше да се оттегли за операция и рехабилитация, рок иконата официално е обратно в играта.

Следващото лято групата Bon Jovi тръгва на първото си турне от четири години. Обиколката, озаглавена Forever, започва с цели четири вечери в легендарната зала Madison Square Garden в Ню Йорк, преди рокаджиите да се отправят към Единбург, Дъблин и Лондон.

„Толкова съм благодарен на феновете и групата, че бяха търпеливи и ми дадоха време да се възстановя. Готов съм и съм развълнуван“, сподели Бон Джоуви.

Последният концерт на групата бе през април 2022 г. в Нашвил, а периодът без турнета беше отразен и в документален филм на Hulu.

Предварителната продажба на билети започва във вторник, а официалните продажби – на 31 октомври чрез сайта bonjovi.com.

Феновете чакат – рок легендата се завръща.