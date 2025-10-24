БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

Рок легендата се завръща: турнето Forever връща Бон Джоуви отново в играта

Чете се за: 01:15 мин.
Джон Бон Джоуви
Снимка: БГНЕС
След като през 2022 г. Джон Бон Джоуви беше диагностициран с атрофия на гласните струни и трябваше да се оттегли за операция и рехабилитация, рок иконата официално е обратно в играта.

Следващото лято групата Bon Jovi тръгва на първото си турне от четири години. Обиколката, озаглавена Forever, започва с цели четири вечери в легендарната зала Madison Square Garden в Ню Йорк, преди рокаджиите да се отправят към Единбург, Дъблин и Лондон.

„Толкова съм благодарен на феновете и групата, че бяха търпеливи и ми дадоха време да се възстановя. Готов съм и съм развълнуван“, сподели Бон Джоуви.

Последният концерт на групата бе през април 2022 г. в Нашвил, а периодът без турнета беше отразен и в документален филм на Hulu.

Предварителната продажба на билети започва във вторник, а официалните продажби – на 31 октомври чрез сайта bonjovi.com.

Феновете чакат – рок легендата се завръща.

Започна един от най-старите и пъстри фестивали в Япония
Започна един от най-старите и пъстри фестивали в Япония
"Red Dust Revival" - автомобилно и мотоциклетно състезание с традиция "Red Dust Revival" - автомобилно и мотоциклетно състезание с традиция
Чете се за: 01:00 мин.
Снимка на Тейлър Суифт помага на морските видри Снимка на Тейлър Суифт помага на морските видри
Чете се за: 00:42 мин.
Джордж Клуни блесна на червения килим за световната премиера на новия си филм Джордж Клуни блесна на червения килим за световната премиера на новия си филм
Чете се за: 00:40 мин.
Европейският парламент обсъжда смяната на часовниците Европейският парламент обсъжда смяната на часовниците
Чете се за: 00:25 мин.
Новините 23.10.2025 г. Новините 23.10.2025 г.
Чете се за: 03:22 мин.

Продажбата на активи на „Лукойл" ще става след решение на МС при одобрение от ДАНС, реши парламентът
Продажбата на активи на „Лукойл" ще става след решение...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Премиерът свиква работно съвещание след наложените санкции на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл" Премиерът свиква работно съвещание след наложените санкции на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл"
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край Пловдив (СНИМКИ) Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към администрацията на...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Зърнопроизводителите в протестна готовност, настояват за среща с...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Тръмп обяви, че незабавно прекратява всички търговски преговори с...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Пъстра дъга озари небето над София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
