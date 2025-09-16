Рокада в баскетболния Миньор 2015

Миньор 2015 осъществи рокада в своя състав по време на подготовката за новия сезон в НБЛ. „Чуковете“ смениха един от своите чужденци. Най-новото име в редиците на „жълто-черните“ се казва Филип Бакич, обявиха официално от клуба в последните часове на понеделник вечер. Черногорецът ще се подвизава в тима от Перник до края на сезона, който предстои. Роденият в Подгорица играч вече взе участие в част от контролите.

Гардът се е изявявал в Теодо Тиват през последните две години и половина, като е има основна роля. Той помага на отбора да се класира за първия кръг в плейофите на черногорския елит. Бакич завършва със средно по 7.3 точки, 2.0 борби и 2.2 асистенции за 24 мача.

За 28-годишния баскетболист това се оказва и втори период в тима от Тиват след този от 2016 до 2018 година.

Досега 188-сантиметровият плеймейкър е трупал опит още в местните Будучност, Приморийе и Йединство, босненския Младост и сръбския Нови Пазар.

Филип Бакич идва на мястото на Даня Кингсби. Американецът и Миньор се разделиха по взаимно съгласие. Гардът бе привлечен в края на август, но в крайна сметка да продължи с клуба.

През 2024/2025 той е бил част от Делта Гурджаани, като може да се похвали с добро присъствие при престоя си за грузинците. Кингсби приключва със средно по 13.7 точки, 3.0 борби и 3.1 асистенции за 27 мача в грузинския елит.

Досега 27-годишният баскетболист има опит и в украинския Киев. На колежанско ниво 185-сантиметровият плеймейкър преминава през Южен Айдахо Колидж, Луизиана Стейт Юнивърсити, Брадли Юнивърсити и Грамблинг Стейт.