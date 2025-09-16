БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Рокада в баскетболния Миньор 2015

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Запази

„Чуковете“ смениха американец с черногорец.

рокада баскетболния миньор 2015
Слушай новината

Миньор 2015 осъществи рокада в своя състав по време на подготовката за новия сезон в НБЛ. „Чуковете“ смениха един от своите чужденци. Най-новото име в редиците на „жълто-черните“ се казва Филип Бакич, обявиха официално от клуба в последните часове на понеделник вечер. Черногорецът ще се подвизава в тима от Перник до края на сезона, който предстои. Роденият в Подгорица играч вече взе участие в част от контролите.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от BC MINYOR 2015 (@bcminyor)


Гардът се е изявявал в Теодо Тиват през последните две години и половина, като е има основна роля. Той помага на отбора да се класира за първия кръг в плейофите на черногорския елит. Бакич завършва със средно по 7.3 точки, 2.0 борби и 2.2 асистенции за 24 мача.

За 28-годишния баскетболист това се оказва и втори период в тима от Тиват след този от 2016 до 2018 година.

Досега 188-сантиметровият плеймейкър е трупал опит още в местните Будучност, Приморийе и Йединство, босненския Младост и сръбския Нови Пазар.

Филип Бакич идва на мястото на Даня Кингсби. Американецът и Миньор се разделиха по взаимно съгласие. Гардът бе привлечен в края на август, но в крайна сметка да продължи с клуба.

През 2024/2025 той е бил част от Делта Гурджаани, като може да се похвали с добро присъствие при престоя си за грузинците. Кингсби приключва със средно по 13.7 точки, 3.0 борби и 3.1 асистенции за 27 мача в грузинския елит.

Досега 27-годишният баскетболист има опит и в украинския Киев. На колежанско ниво 185-сантиметровият плеймейкър преминава през Южен Айдахо Колидж, Луизиана Стейт Юнивърсити, Брадли Юнивърсити и Грамблинг Стейт.

#Филип Бакич #НБЛ 2025/2026 #БК Миньор 2015

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Почина отец Иван от Нови хан
2
Почина отец Иван от Нови хан
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
3
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
4
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население
5
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася...
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
6
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Почина отец Иван от Нови хан
5
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: Български баскетбол

Стойо Чолаков е новият треньор на БК Ямбол
Стойо Чолаков е новият треньор на БК Ямбол
Везенков записа първи минути за Олимпиакос при поражение срещу Париж Везенков записа първи минути за Олимпиакос при поражение срещу Париж
Чете се за: 02:52 мин.
Спартак спечели предсезонния турнир за купа "Плевен" Спартак спечели предсезонния турнир за купа "Плевен"
Чете се за: 00:42 мин.
Евладия Славчева в предаването "Зала на славата" Евладия Славчева в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 02:32 мин.
Българските национали по баскетбол на колички спечелиха европейския шампионат в Самоков Българските национали по баскетбол на колички спечелиха европейския шампионат в Самоков
Чете се за: 02:40 мин.
Исторически финал за баскетболните национали на колички на европейското в Самоков Исторически финал за баскетболните национали на колички на европейското в Самоков
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в над 10 села в община Елена
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в над...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Воден режим и в Ловеч: Загубите на вода са над 50%, регионалният министър поиска оставката на шефа на ВиК Воден режим и в Ловеч: Загубите на вода са над 50%, регионалният министър поиска оставката на шефа на ВиК
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Евродепутатът Ивайло Вълчев: Европейският съюз е в една системна криза Евродепутатът Ивайло Вълчев: Европейският съюз е в една системна криза
Чете се за: 03:30 мин.
Политика
Стефан Бакалов: Наркотрафикът към Турция расте, превенцията при децата е ключова Стефан Бакалов: Наркотрафикът към Турция расте, превенцията при децата е ключова
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Удължават до 72 часа задържането на прокурорския син с 50 кг марихуана
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Израелската армия започна сухопътна офанзива в град Газа
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Тръмп пристига отново във Великобритания
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Слънчево време във вторник
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ