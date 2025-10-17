Рокът загуби своя „Космически човек“ – китаристът на KISS си отиде на 74

Почина Ейс Фрейли, китарист и основател на култовата рок-група "Кис".



Легендарният китарист на KISS, Ейс Фрейли, известен с образа си на „Spaceman“, е починал на 74 години, заобиколен от семейството си.

Фрейли беше част от оригиналния състав на групата, създадена през 1973 г., която завинаги промени лицето на рока с песни като „Rock and Roll All Nite“ и „God of Thunder“.

С характерния си черно-бял грим, костюми и пиротехника, KISS превърнаха всеки концерт в истинско шоу, а Ейс беше едно от лицата, които създадоха тази магия.

Дори след напускането си, Фрейли остана символ на енергията, бунта и духа на рока.

Феновете по света го наричат просто — легенда, която никога няма да угасне.