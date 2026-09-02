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Роналдо и Роберто Карлош влизат в мащабен футболен проект в Бразилия

Мариан Николов от Мариан Николов
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Компания с участието на двете легенди ще придобие 80% от Интер де Лимейра, а инвестициите могат да достигнат 76 милиона евро

Роналдо и Роберто Карлош влизат в мащабен футболен проект в Бразилия
Снимка: БГНЕС
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Роналдо и Роберто Карлош са част от амбициозен бизнес проект, който цели да изведе Интер де Лимейра до най-високото ниво на бразилския футбол. Клубът от Серия C одобри преобразуването си във футболно акционерно дружество и продажбата на 80% от него на корпорация, в която участват двете бразилски легенди.

Решението е било прието на общо събрание с категорично мнозинство - 53 гласа "за“ и само един "против“. Интер де Лимейра ще запази останалите 20% от новото дружество. Следващата стъпка е подписването на договора и приключването на необходимите процедури по преобразуването на клуба.

Начело на проекта стои бизнесменът Енрико Амброджини, който го определи като "гигантски“ и различен от досегашните подобни модели в бразилския футбол.

Според информацията инвестиционната група планира да вложи до 76 милиона евро в рамките на десет години, като окончателният размер ще зависи от развитието на дружеството и изпълнението на поставените цели. Представеният бизнес план предвижда минимална инвестиция от около 31 милиона евро за период от 15 години.

Още през 2026 и 2027 година трябва да бъдат инвестирани около 3,3 милиона евро, които ще бъдат насочени към преструктурирането на Интер де Лимейра и погасяването на задълженията на клуба.

Освен Роналдо, Роберто Карлош и Амброджини, в проекта участва и саудитският принц Абдула бин Саад бин Абдулазиз Ал Сауд. По-рано Роберто Карлос разкри и за присъствието на африкански инвеститор в групата.

"Роналдо, Роберто Карлош и всички, които участват в проекта, са много ентусиазирани. Виждат го като голямо предизвикателство. Знаем, че няма да бъде лесно, но всички имат огромно желание да осигурят добро управление“, заяви Амброджини.

Той подчерта, че намерението не е просто в клуба да бъдат налети сериозни финансови средства, а да бъде изграден устойчив модел за развитие.

"От самото начало дадох ясно да се разбере, че това не е проект, който се ограничава само до инвестирането на пари. Ще действаме постепенно, а след това ще ускоряваме темпото. Това е гигантски проект за привържениците и за град Лимейра“, добави бизнесменът.

Голямата дългосрочна цел е Интер де Лимейра да достигне до бразилската Серия A. Президентът на клуба Данило Малуф призна, че именно завръщането сред елита е мечтата на новото ръководство.

По думите му настоящите приходи на клуба не са достатъчни дори за покриването на разходите в Серия C, а евентуално участие в Серия B би изисквало още по-сериозни средства. Именно затова привличането на новите инвеститори се разглежда като ключова стъпка за бъдещото развитие на Интер де Лимейра.

Първата задача пред новия проект ще бъде стабилизирането и професионализирането на клуба, а голямата амбиция в перспектива е Интер де Лимейра да извърви пътя от третото ниво до елита на бразилския футбол.



#Интер де Лимейра #Роберто Карлош #роналдо

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