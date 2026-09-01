Президентите на ФИФА и Аржентина благодариха на Меси за приноса му във футбола

Аржентинският президент Хавиер Милей благодари на осемкратния носител на „Златната топка“ Лионел Меси за кариерата му с националния отбор, наричайки го „невероятен човек“. Държавният глава публикува съобщението в профила си в Инстаграм.

Вчера Меси обяви оттеглянето си от представителния тим на Аржентина.

„Благодаря ви много, вие сте невероятен човек“, написа Милей.

Изпълненията на Лионел Меси за на Аржентина вдъхновиха милиони и промениха футбола, пък написа президентът на ФИФА Джани Инфантино в Инстаграм.

„Поздравления за Лионел Меси за изключителната му кариера с националния отбор, която вдъхнови милиони и промени тази красива игра. Благодаря за всички незабравими моменти с националния отбор на Аржентина и за това, че обединихте феновете по целия свят. Пожелавам ви всичко най-добро в следващия етап от кариерата ви“, написа Инфантино.

Лионел Меси, по време на престоя си в националния тим на Аржентина, остави след себе си наследство, което прави цялата страна горда. Това заявиха от испанския Барселона, за който футболистът игра през по-голямата част от кариерата си.

„Ти даде всичко от себе си до последния си дъх. Твоята страна и всички фенове на Барселона се гордеят с наследството, което остави след себе си“, написаха от клуба в коментар под публикацията на Меси в Инстаграм.

Постът на осемкратния носител на „Златната топка“, с който обяви оттеглянето си от националния отбор, събра 2,4 милиона харесвания за около един час.