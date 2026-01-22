Роналдо продължава да гони кота 1000

Кристиано Роналдо отново блесна и помогна на Ал-Насър да постигне втори пореден успех в Саудитска Арабия. Португалецът и неговите съотборници спечелиха при гостуването си на Дамак в мач от 17-ия кръг.

Нападателят не пропусна да запише името си сред голмайсторите. Той вкара втори гол за отбора от Рияд в 50-та минута, отбелязвайки попадение №960 в своята кариера. Португалският национал си помисли, че е вкарал и втори гол, но той бе отменен заради засада в хода на мача.

Ал-Насър заема второто място в шампионата с 37 точки, а пред него е само Ал Хилал с 41. Роналдо е и голмайстор на първенството с 16 гола от началото на сезона, а откакто пристигна в Ал Насър през 2023 година той вече се е разписал 116 пъти в 131 двубоя.

Петкратният носител на „Златната топка“ заяви миналия месец, че няма да се оттегли от футбола, докато не достигне 1000 гола за кариерата.