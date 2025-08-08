Роналдо с хеттрик за Ал-Насър в контрола

Кристиано Роналдо изигра нов силен мач за Ал-Насър. Отборът от Саудитска Арабия се наложи с 4:0 над португалския Рио Аве в контрола, в която Роналдо се разписа на три пъти, а един гол добави и защитникът Мохамед Симакан.

Роналдо отново показа завидна форма, а партньорството му с новото попълнение Жоао Феликс започна на ниво.

Ал-Насър ще играе срещу испанския Алмерия на 10 август, а на 19-и тимът на Жорже Жезус ще се изправи срещу Ал-Итихад в мач за Суперкупата на Саудитска Арабия.