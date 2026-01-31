БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Росен Божинов дебютира като титуляр за Пиза при загубата от Сасуоло

Българският защитник игра цял мач.

Пиза Сасуоло
Снимка: БТА
Българският национал Росен Божинов дебютира като титуляр и игра 90 минути, но Пиза отстъпи с 1:3 на Сасуоло в мач от 23-ия кръг на Серия А. Поражението остави "черно-сините" на 20-о място в класирането с актив от 14 точки и четири под зоната за спасение в елита.

Божинов премина в Пиза в средата на януари с трансфер на стойност 5 милиона евро от белгийския Роял Антверп. Само два дни по-късно той влезе в края при равенство срещу Аталанта, а в следващия кръг остана на пейката при поражение с 2:6 срещу Интер.

Сега Божинов дебютира като титуляр в центъра на защитата, където си партнираше с Антонио Карачоло и Симоне Канестрели. Именно бившият играч на ЦСКА 1948 вкара първия гол в срещата в четвъртата минута, но попадението бе отменено заради засада.

Доменико Берарди даде преднина на Сасуоло в 25-ата минута на срещата, а в добавеното време на първата част Карачоло си отбеляза автогол. Михел Ебишер върна един гол за Пиза в началото на второто полувреме, но Сасуоло отговори моментално и Исмаел Коне се разписа за 3:1 в 58-та минута.

Победата бе осма за сезона за Сасуоло и с нея отборът се изравни с десетия в класирането Удинезе с 29 точки.

#Росен Божинов #Сасуоло

