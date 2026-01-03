Росен Желязков: България загуби една от най-ярките си и обичани личности в спорта

България загуби една от най-ярките си и обичани личности в спорта, посочва премиерът в оставка Росен Желязков по повод кончината на Димитър Пенев.

Съболезнователното му изказване е публикувано на фейсбук страницата на Министерския съвет:

Името на легендата на българския футбол е завинаги записано на най-славната страница от футболната ни история – като треньорът, извел националния отбор на България до историческото четвърто място на Световното първенство през 1994 година, отбелязва министър-председателят.

Той е убеден, че със своя професионализъм, всеотдайност и човечност Димитър Пенев остава пример и вдъхновение за бъдещите поколения.

Росен Желязков изказва най-искрените си съболезнования на семейството и близките на Димитър Пенев.

Поклон пред светлата му памет!