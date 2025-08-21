Росица Денчева се класира за полуфиналите на двойки в Швейцария

Българската тенисистка Росица Денчева се класира за полуфиналите на двойки на турнира във Вербие (Швейцария) с награден фонд 30 хиляди долара.

18-годишната българка и Моника Станкевич (Полша) победиха водачките в схемата Диана Марцинкевича (Латвия) и Зузана Павликовска (Полша) след обрат в оспорван двубой с 4:6, 7:5, 11:9 за час и 43 минути.

В третата част Денчева и Станкевич водеха с 9:6, пропиляха три мачбола, но в края успеха да вземат две поредни разигравания и да триумфират.

В спор за място на финала българката и полякинята ще играят утре срещу Анастасия Бертаки (Италия) и Мелиса Ерджан (Австралия).

Гергана Топалова загуби във втория кръг на единично, след като се отказа при резултат 1:5 в първия сет срещу четвъртата поставена Тина Надин Смит (Австралия).

За българката това беше втори мач за деня, след като по-рано постигна победа над Берта Пасола (Испания) с 6:3, 7:6 (4).