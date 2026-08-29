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Рубен Аморим: Този мач показа, че имаме още страшно много работа

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Спорт
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Португалецът отчете проблемите в играта на Милан въпреки победата с 2:0 над Венеция при официалния си дебют пред феновете на "Сан Сиро“

Рубен Аморим: Този мач показа, че имаме още страшно много работа
Снимка: БГНЕС
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Старши треньорът на Милан Рубен Аморим остана доволен от победата с 2:0 над Венеция във втория кръг на Серия А, но подчерта, че отборът му все още е далеч от нивото, което иска да вижда. Двубоят беше първият официален за португалския специалист начело на "росонерите“ пред публиката на "Сан Сиро“.

Аморим призна, че стилът на съперника е създал сериозни затруднения на Милан. Според него желанието за ранен гол пред собствените фенове на моменти е нарушавало баланса в играта и е давало възможности на Венеция да организира опасни атаки.

"Мачът беше много труден за нас заради стила им на игра. Наясно сме, че при първото ни домакинство на „Сан Сиро“ всички очакваха ранен гол, което ни караше да оставяме противниковите нападатели в ситуации един срещу един“, коментира Аморим.

Наставникът посочи, че неговият тим е създал достатъчно чисти положения, но не е успял да контролира достатъчно добре развитието на срещата.

"Не успяхме да задържим топката за по-дълги периоди и да успокоим темпото, а Венеция искаше точно това. Справихме се с някои неща добре, но този двубой показа, че имаме още страшно много работа за вършене. Най-важното е, че спечелихме“, допълни португалецът.

Аморим обърна специално внимание и на представянето в защита. Той е категоричен, че Милан трябва да подобри поведението си при центриранията в наказателното поле, както и реакцията при прехода от атака към отбрана.

"Когато атакуваме, централните ни бранители трябва да мислят по различен начин и да подготвят прехода в отбрана. Ще работим сериозно върху това на тренировките“, заяви специалистът.

Португалецът коментира и напрежението, което носи работата в клуб с историята и очакванията на Милан. Според него футболистите трябва постепенно да свикнат с изискванията на публиката на „Сан Сиро“.

"Не е лесно да се играе на този невероятен стадион под голямо напрежение, тъй като феновете помнят велики отбори. Понякога победата не е най-красивата, но е важна за нашия извървян път“, завърши Рубен Аморим.

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#Милан ФК #ФК Венеция #Рубен Аморим

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