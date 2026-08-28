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Милан измъкна трудна победа над Венеция, Рамош се отпуши

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Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
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„Росонерите“ са с пълен актив точки след първите два кръга.

Гонсало Рамош
Снимка: БГНЕС
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Милан постигна първата си домакинска победа за сезона, след като се наложи с 2:0 над Венеция в двубой от втория кръг на Серия „А“. Успехът на „Сан Сиро“ дойде трудно, като Гонсало Рамош се превърна от големия длъжник в герой за „росонерите“.

Португалският нападател направи няколко сериозни пропуска още преди почивката, включително при ситуация сам срещу вратаря. След паузата Рамош продължи да търси гола, но в 60-ата минута отново не успя да се разпише от добра позиция.

Все пак в 69-ата минута той сложи край на головата си суша. Алексис Салемакерс проби по левия фланг и намери Рамош, който от движение стреля в далечния ъгъл и даде аванс на Милан.

Венеция на няколко пъти създаде опасности пред вратата на Майк Менян, а Юнус Муса пропусна да сложи точка стреляйки в напречната греда.

Гостите така и не успяха да стигнат до изравняване, а в 89-ата минута Милан реши всичко. Яшари бе изведен сам срещу Станкович, вратарят спаси първия удар, но топката се отклони в Редуан Халхал и влезе в собствената му врата за крайното 2:0.

Така Рубен Аморим записа първата си победа пред домакинските фенове на Милан, а „росонерите“ се поздравиха с ценни три точки и продължават с пълен актив след успеха над Торино в неделя.

#Серия А 2026/2027 #ФК Венеция #Гонсало Рамош #Милан

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