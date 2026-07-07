Руди Фьолер остава спортен директор в Германския футболен съюз

Руди Фьолер ще продължи работата си като спортен директор в Германския футболен съюз, съобщава Билд, позовавайки се на свои източници.

Според информацията по-рано днес Фьолер е получил обаждане от новия национален селекционер Юрген Клоп, който го е уверил, че двамата могат да работят заедно.

Вицепрезидентът на Германския футболен съюз Ханс-Йоахим Вацке също заяви, че се надява Клоп и Фьолер да работят заедно.

"Иска ми се да продължим с Руди. Смятам, че двамата с Юрген могат да свършат страхотна работа заедно. Те трябва да обединят сили", каза Вацке пред ZDF в понеделник.

Според бившия президент на Байерн Мюнхен Ули Хьонес ролята на Фьолер трябва да бъде поета от Пер Мертезакер, но за момента този вариант изглежда малко вероятен, посочва Билд.