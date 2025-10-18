Руи Мота: Не мога да бъда щастлив от резултата

Руи Мота не бе щастлив от второто поредно равенство на Лудогорец в Първа лига. Действащите шампиони завършиха 0:0 срещу Спартак Варна на „Хювефарма Арена“. Старши треньорът не бе доволен от първото полувреме, което разградчани изиграха.

"Не, не мога да бъда щастлив от резултата. Първите 45 минути го дадохме на съперника. Трябваше да отбележим през първото полувреме, не го направихме. Спартак е много добре организиран отбор. През второто полувреме сменихме схемата на игра и имахме достатъчно положение. От пет положения трябваше да вкараме поне три. Нямаше нищо позитивно днес“, коментира португалският специалист.

"Не знам дали имаше подценяване, играчите знаеха, че ще бъде много трудно след паузата. Няма как да сме доволни днес, загубихме две точки и това е наша вина. Знаем, че ни предстои и друг важен мач, трябва да победим ЦСКА 1948", каза още Руи Мота, на чийто отбор първо предстои гостуване на Йънг Бойс в Лига Европа.