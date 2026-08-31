Румъния загуби 770 милиона евро по Националния план за възстановяване и устойчивост

Румъния загуби окончателно 770 милиона евро по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), след като парламентът не успя да приеме до крайния срок – 31 август, един от ключовите етапи в плана с реформи - закон за единна система за заплащане в публичния сектор, съобщи телевизия Диджи 24.

Президентската администрация официално потвърди, че политическите партии са поели отговорност за загубата на 770-те милиона евро, свързани с изпълнението на този етап от реформата. В същото време техническият вариант на закона се смята за почти завършен, а партиите са поели ангажимент да го приемат до края на годината, информира Диджи 24.

След три ревизии стойността на румънския НПВУ бе намалена от първоначалните 29,18 млрд. евро до около 20,1 млрд. евро. От тях около 13,56 млрд. евро са безвъзмездни средства, а 6,54 млрд. евро – заеми.

За Диджи 24 Европейската комисия заяви, че приема за сведение факта, че румънските власти и политическите партии не са успели да постигнат необходимия политически и социален консенсус за приемането на закона за заплащането в публичния сектор в срока, предвиден в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост, а именно преди 31 август 2026 г.

„Комисията ще продължи диалога и сътрудничеството с румънските власти. Готови сме да подкрепим усилията за запазване на същността и целите на реформата и да помогнем на властите да намерят решения, които могат да допринесат за постигането на основните ѝ цели, което, доколкото разбираме, Румъния възнамерява да осъществи преди края на годината“, посочват европейските представители за Диджи 24.

Законът за единна система за заплащане в публичния сектор беше етап от НПВУ, от чието изпълнение зависеха около 770 милиона евро. През последните месеци се проведоха преговори между политическите партии, правителството и синдикатите, но без успех в постигането на консенсус за приемането му, припомня Диджи 24.

Премиерът Илие Боложан присъства днес на откриването на нов център по сърдечносъдова хирургия към Института за спешни сърдечносъдови заболявания и трансплантации в град Търгу Муреш. Центърът е изграден със средства по НПВУ, съобщи Аджерпрес.

Боложан отбеляза, че в областта на здравеопазването по НПВУ Румъния първоначално е разполагала с бюджет от над 2 милиарда евро, но след последователни съкращения бюджетът в тази сфера е възлязъл на малко над 1 милиард евро. По думите му от първоначално планирани през 2023 г. 19 болници, в крайна сметка са завършени осем.

Премиерът посочи, че средствата не са били изгубени, но са били пренасочени към други области, където са могли да бъдат усвоени. Според него за по-успешно усвояване на европейски средства е необходимо процедурите за обществени поръчки да бъдат опростени, а партньорствата с местните власти – улеснени.