БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България завоюва сребърните медали от световното...
Чете се за: 05:20 мин.
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Чете се за: 03:55 мин.
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Румънски отбор спечели международния баскетболен турнир „БУБА Къп Емануил Божков“ 2025

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Домакинът БУБА Баскетбол остана на третото място в надпреварата.

Румънски отбор спечели международния баскетболен турнир „БУБА Къп Емануил Божков“ 2025
Слушай новината

Румънският Райзинг Старс спечели международния баскетболен турнир „БУБА Къп Емануил Божков“ 2025.

Тимът от Букурещ записа три успеха в 17-тото издание на надпреварата за 12-годишни момчета, която завърши в София днес. Победителите надвиха и сръбския ФОКА от Крагуевац с 64:47.

Домакинът БУБА Баскетбол остана на третото място в надпреварата. Възпитаниците на треньора Емилия Кръстева се наложиха над Варда (Скопие) със 70:55. Това бе първи успех за столичани в надпреварата.

За Най-полезен играч (MVP) на турнира бе избран баскетболистът на шампионите Дариус Градеску.

Всеки от участващите тимове излъчи и отборен Най-полезен играч. За румънците това бе Владимир Иванченко. За ФОКА – Вук Миленкович. За БУБА Баскетбол за най-добър в турнира бе избран Слави Коцев, а за Вардар – Максим Данев.

Крайно класиране:
1. Райзинг Старс Букурещ
2. ФОКА Крагуевац
3. БУБА Баскет София
4. Вардар Скопие

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
3
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
4
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
5
България завоюва сребърните медали от световното първенство по...
България днес е волейбол: Успех, момчета!
6
България днес е волейбол: Успех, момчета!

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
4
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
5
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Български баскетбол

Черно море Тича завоюва Суперкупата на България след успех над Рилски спортист в Самоков
Черно море Тича завоюва Суперкупата на България след успех над Рилски спортист в Самоков
Драма остави баскетболните юноши на ЦСКА до 18 г. със среброто на международен турнир в София Драма остави баскетболните юноши на ЦСКА до 18 г. със среброто на международен турнир в София
Чете се за: 02:15 мин.
Олимпиакос спечели Суперкупата на Гърция, Везенков се разписа с 16 точки Олимпиакос спечели Суперкупата на Гърция, Везенков се разписа с 16 точки
Чете се за: 01:32 мин.
Академик Бултекс 99 спечели второто издание на баскетболния турнир в памет на легендата Пенка Стоянова Академик Бултекс 99 спечели второто издание на баскетболния турнир в памет на легендата Пенка Стоянова
Чете се за: 00:52 мин.
ЦСКА заслужи място на финала на турнира по баскетбол за юноши до 18 г. в София ЦСКА заслужи място на финала на турнира по баскетбол за юноши до 18 г. в София
Чете се за: 01:45 мин.
Игокеа е първият финалист на международния турнир по баскетбол за юноши до 18 г. в София Игокеа е първият финалист на международния турнир по баскетбол за юноши до 18 г. в София
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Български триумф: Националите ни по волейбол със сребро от световното
Български триумф: Националите ни по волейбол със сребро от световното
Чете се за: 04:37 мин.
Общество
Вълна от емоции: Волейболна еуфория завладя нацията ни Вълна от емоции: Волейболна еуфория завладя нацията ни
Чете се за: 07:22 мин.
Волейбол
Борислав Гуцанов: Засега няма планове за вдигане на данъците Борислав Гуцанов: Засега няма планове за вдигане на данъците
Чете се за: 06:02 мин.
Опасен рекорд: Шофьор прелетя с над 265 км/ч на АМ "Тракия" Опасен рекорд: Шофьор прелетя с над 265 км/ч на АМ "Тракия"
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Сиренето поскъпна най-много за година – цената скочи с близо...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Парламентарни избори в Молдова: Ключов избор между ЕС и Русия
Чете се за: 04:07 мин.
Европа
Масирана руска атака срещу Украйна: Нападението продължи 12 часа
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Британският поп идол Роби Уилямс пее на стадион „Васил...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ