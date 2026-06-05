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Румен Радев с коментар по актуални теми от Черна гора

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Българският премиер е в Тиват за срещата за срещата ЕС - Западни Балкани

живо румен радев коментар актуални теми черна гора
Снимка: БТА
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Премиерът Румен Радев ще участва на срещата на върха между ЕС и страните от Западните Балкани в Черна гора. Форумът се провежда в адриатическия курорт Тиват при засилени мерки за сигурност.

Срещата е съпредседателствана от председателят на Европейския съвет Антонио Коща. В нея ще участва и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

Централна тема на форума е "Споделен просперитет и стабилност на ЕС и Западните Балкани". Лидерите ще обсъдят разширяването като се очаква да повторят пълната си подкрепа за перспективата за членство в ЕС на страните от региона.

#ЕС - Западни Балкани #премиерът Румен Радев #Черна гора

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