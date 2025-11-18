БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Спецов освободи председателя на УС на...
Чете се за: 00:45 мин.

Руне за скъсаното сухожилие: Не беше лош късмет, а предупреждение за всички

Станко Димов от Станко Димов
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Датчанинът получи ужасяващата контузия в края на сезона.

Холгер Руне
Снимка: БГНЕС
Холгер Руне коментира за първи път тежката контузия, която прекрати сезона му през октомври. Датчанинът скъса ахилесовото си сухожилие по време на мача срещу Уго Умбер в Стокхолм и веднага претърпя операция, след като стана ясно, че травмата е напълно разкъсване.

22-годишният тенисист определи случилото се като „шок“ не само за него, но и за целия спорт.

„Никога не съм имал проблеми с глезени или възпаления. Всички изследвания винаги показваха, че съм в отлична форма. Това не трябваше да се случва,“ заяви Руне.

Той категорично отрече контузията да е въпрос на лош късмет.

„Причината е умората. Това е най-страшното — че дори здрав, силен и млад спортист може да рухне заради натоварването. Това е предупреждение за всички“, категоричен е Руне.

Контузията и реакцията на датчанина идват на фона на критики към претоварения календар на ATP, като и неговата майка публично обвини тура, че не оставя на играчите време за възстановяване.

Въпреки паузата, Руне заяви, че контузията му е дала нова перспектива.

„Осъзнах, че съм приемал таланта си за даденост. Има много неща извън корта — хранене, подготовка, възстановяване — които можех да правя по-добре“, добави още датчанинът.

