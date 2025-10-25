Русе и Локомотив София обраха титлите на ДЛОП по бокс за младежи и девойки

БК Русе и БК Локомотив София са големите победители тази година от държавните лично-отборни първенства по бокс за девойки до 15 и до 18 години и за младежи до 18 години. Двата клуба спечелиха титлите в съответните възрасти след края на втория кръг, който се проведе в Благоевград.

При девойките до 15 години БК Русе завърши на върха, изпреварвайки пловдивския Мизия, а на трето място се нареди ЦСКА.

При по-големите, до 18 години, Локомотив София взе трофея, следван от Русе и ДСД.

Столичните "железничари" са над всички и при младежите до 18 години. Там те изпревариха Лаута Армия и Пирин.