Русенската митница продава на търг над 14 кг златни и сребърни бижута

Над 14,3 кг златни и сребърни бижута, отнети в полза на държавата, ще бъдат предложени на публичен търг с тайно наддаване. Продажбата е обявена от Териториална дирекция "Митница Русе", съобщиха от Агенция "Митници".

Изделията са задържани при митнически проверки, а производствата по случаите вече са приключили.

Те са разпределени в пет групи. Четири от тях включват общо 5663 златни и сребърни изделия – пръстени, обеци, гривни, колиета и други, с общо тегло над 14,3 кг. В петата група са включени 200 пръстена от неблагороден метал.

Кандидатите трябва да подадат заявление по образец с ценово предложение и да внесат депозит от 20% от началната тръжна цена за съответната група. За закупуване на изделията от злато и сребро е необходимо разрешение за сделки с благородни метали.

По данни на Агенция "Митници" през първите девет месеца на годината в страната са задържани близо 30 кг златни и над 15 кг сребърни изделия, както и 1,66 кг златни кюлчета.

Снимки: Агенция "Митници"