БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата...
Чете се за: 02:22 мин.
Задействаха системата BG-ALERT в Бургас и Царево заради...
Чете се за: 00:52 мин.
ЦИК: Организирахме спокойни, бързи и честни избори
Чете се за: 03:30 мин.
Румен Радев: Несъстоятелни са истериите, че...
Чете се за: 02:52 мин.
Червен код за опасни валежи в четири общини в Бургаско,...
Чете се за: 00:45 мин.
Димитър Стоянов: Няма да има увеличение на заплатите на...
Чете се за: 16:22 мин.
"Синьо цунами в САЩ": Демократите печелят...
Чете се за: 02:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Русенската митница продава на търг над 14 кг златни и сребърни бижута

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази

5663 златни и сребърни бижута излизат на търг с тайно наддаване

русенската митница продава търг златни сребърни бижута
Слушай новината

Над 14,3 кг златни и сребърни бижута, отнети в полза на държавата, ще бъдат предложени на публичен търг с тайно наддаване. Продажбата е обявена от Териториална дирекция "Митница Русе", съобщиха от Агенция "Митници".

Изделията са задържани при митнически проверки, а производствата по случаите вече са приключили.

Те са разпределени в пет групи. Четири от тях включват общо 5663 златни и сребърни изделия – пръстени, обеци, гривни, колиета и други, с общо тегло над 14,3 кг. В петата група са включени 200 пръстена от неблагороден метал.

Кандидатите трябва да подадат заявление по образец с ценово предложение и да внесат депозит от 20% от началната тръжна цена за съответната група. За закупуване на изделията от злато и сребро е необходимо разрешение за сделки с благородни метали.

По данни на Агенция "Митници" през първите девет месеца на годината в страната са задържани близо 30 кг златни и над 15 кг сребърни изделия, както и 1,66 кг златни кюлчета.

Снимки: Агенция "Митници"

#злато #агенция "Митници"

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване, серии
1
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване, серии
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
2
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
ЦИК обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за победители на президентските избори
3
ЦИК обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за победители на...
51 змии, укрити в чорапи и пластмасови кутии, откриха в камион край Видин
4
51 змии, укрити в чорапи и пластмасови кутии, откриха в камион край...
Интензивни валежи в Източна България в сряда, максималните температури ще са между 8 и 13 градуса
5
Интензивни валежи в Източна България в сряда, максималните...
КЕВР изчисли: Газът за бита ще поскъпне с около 20%
6
КЕВР изчисли: Газът за бита ще поскъпне с около 20%

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Регионални

Протест в подкрепа на директора на Хасковската болница
Протест в подкрепа на директора на Хасковската болница
Прокуратурата иска по-тежки присъди за мъж и жена, измъчвали животни Прокуратурата иска по-тежки присъди за мъж и жена, измъчвали животни
Чете се за: 02:17 мин.
Няма данни за замърсяване на морето от потъналите кораби, показват пробите Няма данни за замърсяване на морето от потъналите кораби, показват пробите
Чете се за: 01:32 мин.
Административният съд във Варна назначи експертизи по делата за строителството в местността „Баба Алино“ Административният съд във Варна назначи експертизи по делата за строителството в местността „Баба Алино“
Чете се за: 00:45 мин.
Задействаха системата BG-ALERT в Бургас и Царево заради интензивните валежи Задействаха системата BG-ALERT в Бургас и Царево заради интензивните валежи
Чете се за: 00:52 мин.
Червен код за опасни валежи в четири общини в Бургаско, предупреждават за риск от наводнения Червен код за опасни валежи в четири общини в Бургаско, предупреждават за риск от наводнения
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина
Окончателно: 660 евро ще е минималната работна заплата догодина
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Политически спорове в парламента за втория пенсионен стълб Политически спорове в парламента за втория пенсионен стълб
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Румен Радев: Несъстоятелни са истериите, че правителството ще краде от пенсиите чрез втория стълб Румен Радев: Несъстоятелни са истериите, че правителството ще краде от пенсиите чрез втория стълб
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Исторически разгром за републиканците и зашеметяващо връщане на контрола на демократите в Конгреса на САЩ Исторически разгром за републиканците и зашеметяващо връщане на контрола на демократите в Конгреса на САЩ
Чете се за: 06:42 мин.
По света
ЦИК: Организирахме спокойни, бързи и честни избори
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
ГЕРБ и ПП с критики към управляващите заради скъпия ток за бизнеса
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Васил Терзиев: СОС трябва да поеме отговорност за бъдещето на...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Задействаха системата BG-ALERT в Бургас и Царево заради...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ