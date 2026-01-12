Русенско се възстановява след снега – пътищата са проходими, няма бедстващи хора

Обстановката с падналия обилен снеговалеж в русенско постепенно се нормализира. Няма населени места без ток, пътищата в областта са проходими. Това съобщиха за БНТ от областната администрация. Въпреки това, днешният ден е неучебен.

Снежната покривка остава 22 см в Русенска област. Температурата на въздуха е минус 6 градуса, а скоростта на вятъра е 4 метра в секунда. Освен в Русе, заради студа, учениците от Иваново и Сливо поле също останаха вкъщи днес. Към момента не се налага тази мярка да бъде удължена и утре.

Междувременно детските градини в Русенско са отворени. Проблем с топлоподаването за кратко е имало в едно учебно заведение. Към момента всички аварии по електропреносната мрежа в областта са отстранени. Заради закъсал тежкотоварен камион повече от шест часа тази нощ затворен остана пътят между град Бяла и село Копривец.

Енчо Енчев, зам.-кмет на Община Русе: "Затруднения бяха изпитани в една детска градина и ще решим въпроса. Рискът остава от много ниските температури, от измръзване, от чупене на клони, заледени участъци, висулки и така на така. Взети са всички мерки, всички детски градини са отоплени заредени с хранителни продукти, всички учебни заведения също са отоплени и утре ще очакват учениците да се върнат в класните стаи."

Драгомир Драганов, областен управител на Русе: "Обстановката е спокойна, при зимни условия. Републиканската пътна мрежа е почистена, до черно, както виждате. "Дунав мост" е отворен. Преминаването на тежкотоварните и лекотоварните автомобили са с намалена скорост около 20 км. Нямаме населени места без ток и без вода."

Всички населени места на територията на Русенска област са в нормално състояние.

