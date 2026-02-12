БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Русия блокира приложението за съобщения "УотсАп"

Ива Стойкова
Всичко от автора
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Русия блокира приложението за съобщения "УотсАп"
Русия блокира приложението за съобщения "УотсАп".

Мярката цели да принуди повече от 100 хиляди потребители в Русия да преминат към държавно контролирано приложение за наблюдение, се посочва в изявление на компанията собственик "Мета".

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че решението е взето заради нежеланието на компанията да се съобразява със законите в Русия и тя може да възобнови дейността си в момента, в който го направи.

Песков посочи, че руското приложение "Макс" е достъпна алтернатива. Тази седмица руският интернет регулатор съобщи, че планира да ограничи достъпа и до Телеграм заради проблеми със сигурността. Приложението е много популярно сред руснаците и широко използвано от воюващите в Украйна руски сили. Москва твърди, че и двете платформи са отказали да съхраняват данните на потребителите в Русия, както се изисква по закон. В страната вече са недостъпни над 10 популярни приложения, сред които Фейсбук, Инстаграм и Ютюб.

