Русия е получила американския план за мир с Украйна

Руската федерация е получила американския план, съобщи президентът Владимир Путин.

Планът би могъл да формира основата за окончателно мирно споразумение, но текстът не се обсъжда подробно с Москва, коментира руският президент.

По-рано стана ясно, че украинският президент е обсъдил с американския министър на сухопътните сили Даниъл Дрискол начините за постигане на мир. Това съобщи самият Володимир Зеленски в Телеграм, след разговори в Киев с висши представители на Пентагона. Той изрази готовност двете страни да работят по точките от американския план за прекратяване на войната с Русия.