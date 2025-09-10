Руски дронове навлязоха в Полша, вдигнаха изтребители



Сутринта в Полша стана напрегнато – военните там и техни съюзници от НАТО вдигнаха бойни самолети, след като украинските власти предупредиха: руски дронове са влезли в полското небе.

Армията в Полша обяви, че изтребители вече патрулират, а радарите и противовъздушната отбрана са в най-висока готовност. Украинските медии съобщиха, че един от дроновете се е насочил и към град Жешов, където има важни бази на НАТО.

Добрата новина – няма данни за щети или пострадали. Но напрежението показва колко рисково е да живееш толкова близо до фронта на войната.