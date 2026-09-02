БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Радев и Коща обсъдиха бюджета на ЕС, отбраната,...
Чете се за: 04:00 мин.
Оставиха в ареста 15-годишния младеж, който е сред...
Чете се за: 02:40 мин.
Владимир Даскалов е избран за управител на НЗОК
Чете се за: 03:45 мин.
Ген. Николай Русев: До края на годината ще имаме 11...
Чете се за: 06:35 мин.
Андрей Гюров: Винаги влизам в състезание, за да спечеля
Чете се за: 08:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рутгер Вутерс след триумфа в Троян: Разбрах колко специална е тази победа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Запази

Белгиецът донесе успех на Хемус Троян в последния етап от Обиколката на България и изрази готовност отново да кара за тима

Рутгер Вутерс след триумфа в Троян: Разбрах колко специална е тази победа
Снимка: БТА
Слушай новината

Белгийският колоездач Рутгер Вутерс остана изключително доволен от дебютното си участие в Международната колоездачна обиколка на България, след като спечели последния пети етап от 73-тото издание на надпреварата.

Успехът имаше още по-голяма стойност за домакините в Троян, тъй като 35-годишният белгиец бе привлечен специално за състезанието в състава на местния Хемус Троян.

"Нещо специално е да победя тук в Троян. Разбира се, че съм щастлив от първото място, но когато след финала при мен дойде съотборникът ми Йоан Колев, който плачеше, тогава разбрах колко специален всъщност е този успех“, заяви Вутерс.

Белгиецът прекара целия етап в откъсване, а в заключителната обиколка остана начело заедно с италианеца Джозуе Крешоли. Малко преди финала двамата изглеждаха като основните претенденти за победата, но преследващата група успя да се доближи до тях.

Вутерс обаче запази сили за решителните метри и използва опита си от състезанията в Белгия, за да атакува павирания финал с максимална скорост.

"Километър преди финала видях, че групата ни застига и това определено ме изненада. Но усещах, че имам сила в краката. В Белгия има много подобни финали на павета и научих, че в тях трябва да влизаш с максимална скорост. Това и направих“, разказа победителят.

Вутерс разкри още, че предложението да се присъедини към Хемус Троян е дошло от Марко Станкович. Белгиецът е бил свободен и е приел възможността, въпреки че никога преди това не е посещавал България.

Първите му впечатления от страната и организацията в тима са отлични. Вутерс подчерта професионалната работа в Хемус и остана впечатлен от местата, през които премина Обиколката – Приморско, Бургас, Сливен, Павел баня и Троян.

"Седмицата бе отлична за отбора и за мен. Ако имам възможност, отново бих карал за Хемус“, добави белгиецът.

След успешното си представяне в България Вутерс няма да има дълга почивка. Още през следващата седмица той ще участва в Обиколката на Румъния, където ще се състезава за своя белгийски отбор.



Свързани статии:

Георги Друмев: Тази година ще се запомни в историята на българското колоездене
Георги Друмев: Тази година ще се запомни в историята на българското колоездене
Новият председател на Българската федерация по колоездене отчете...
Чете се за: 02:57 мин.
Триумф за Рутгер Ваутерс в последния етап от Обиколката на България
Триумф за Рутгер Ваутерс в последния етап от Обиколката на България
Белгиецът беше най-бърз във финалния спринт по 111-километровото...
Чете се за: 01:45 мин.
#Рутгер Вутерс #Колоездачна обиколка на България 2026 г

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
1
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Гледайте по БНТ 3 двубоите на България от световното първенство по Сока 6
2
Гледайте по БНТ 3 двубоите на България от световното първенство по...
Голямата Лили Иванова пя пред своите почитатели в центъра на София
3
Голямата Лили Иванова пя пред своите почитатели в центъра на София
Италия пречупи Швеция след обрат и е на полуфинал на Евроволей 2026
4
Италия пречупи Швеция след обрат и е на полуфинал на Евроволей 2026
След 30 години във въздуха: Двама военни пилоти изпълниха последния си полет
5
След 30 години във въздуха: Двама военни пилоти изпълниха последния...
Ген. Николай Русев: До края на годината ще имаме 11 подготвени пилоти за F-16
6
Ген. Николай Русев: До края на годината ще имаме 11 подготвени...

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
3
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
4
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
5
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и проповядване на омраза срещу Соломон Паси
6
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и...

Още от: Още

Гледайте световното първенство по преодоляване на препятствия пряко по БНТ 3
Гледайте световното първенство по преодоляване на препятствия пряко по БНТ 3
Спортните клубове в Троян поискаха държавна подкрепа за развитието си Спортните клубове в Троян поискаха държавна подкрепа за развитието си
Чете се за: 02:00 мин.
Спортни новини 03.09.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 03.09.2026 г., 12:25 ч.
Калояна Налбантова се класира за четвъртфиналите на турнир в Китай Калояна Налбантова се класира за четвъртфиналите на турнир в Китай
Чете се за: 01:45 мин.
Спортни новини 03.09.2026 г., 09:10 ч. Спортни новини 03.09.2026 г., 09:10 ч.
Спортни новини 02.09.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 02.09.2026 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Радев и Коща обсъдиха бюджета на ЕС, отбраната, свързаността и разширяването
Радев и Коща обсъдиха бюджета на ЕС, отбраната, свързаността и...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Войната в Украйна: Путин вижда възможност за мир, но обвини Киев в държавен тероризъм Войната в Украйна: Путин вижда възможност за мир, но обвини Киев в държавен тероризъм
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Оставиха в ареста 15-годишния младеж, който е сред обвинените за убийството на Георги Кузев Оставиха в ареста 15-годишния младеж, който е сред обвинените за убийството на Георги Кузев
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Владимир Даскалов е избран за управител на НЗОК Владимир Даскалов е избран за управител на НЗОК
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Малала Юсафзай избра „Остайница“ на Рене Карабаш сред...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Паметникът на свободата на Шипка затваря за посетители заради...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Токсичен облак от дим: Пожари в Индонезия засегнаха големи части от...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
След 30 години във въздуха: Двама военни пилоти изпълниха последния...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ