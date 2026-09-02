Рутгер Вутерс след триумфа в Троян: Разбрах колко специална е тази победа

Белгийският колоездач Рутгер Вутерс остана изключително доволен от дебютното си участие в Международната колоездачна обиколка на България, след като спечели последния пети етап от 73-тото издание на надпреварата.

Успехът имаше още по-голяма стойност за домакините в Троян, тъй като 35-годишният белгиец бе привлечен специално за състезанието в състава на местния Хемус Троян.

"Нещо специално е да победя тук в Троян. Разбира се, че съм щастлив от първото място, но когато след финала при мен дойде съотборникът ми Йоан Колев, който плачеше, тогава разбрах колко специален всъщност е този успех“, заяви Вутерс.

Белгиецът прекара целия етап в откъсване, а в заключителната обиколка остана начело заедно с италианеца Джозуе Крешоли. Малко преди финала двамата изглеждаха като основните претенденти за победата, но преследващата група успя да се доближи до тях.

Вутерс обаче запази сили за решителните метри и използва опита си от състезанията в Белгия, за да атакува павирания финал с максимална скорост.

"Километър преди финала видях, че групата ни застига и това определено ме изненада. Но усещах, че имам сила в краката. В Белгия има много подобни финали на павета и научих, че в тях трябва да влизаш с максимална скорост. Това и направих“, разказа победителят.

Вутерс разкри още, че предложението да се присъедини към Хемус Троян е дошло от Марко Станкович. Белгиецът е бил свободен и е приел възможността, въпреки че никога преди това не е посещавал България.

Първите му впечатления от страната и организацията в тима са отлични. Вутерс подчерта професионалната работа в Хемус и остана впечатлен от местата, през които премина Обиколката – Приморско, Бургас, Сливен, Павел баня и Троян.

"Седмицата бе отлична за отбора и за мен. Ако имам възможност, отново бих карал за Хемус“, добави белгиецът.

След успешното си представяне в България Вутерс няма да има дълга почивка. Още през следващата седмица той ще участва в Обиколката на Румъния, където ще се състезава за своя белгийски отбор.







